Забудьте про отопление, но не про воду: за какие услуги вам сделают перерасчёт, а за какие — нет

Новогодние каникулы могут стать поводом не только для поездок, но и для снижения платежей за коммунальные услуги. Если жильё в этот период пустовало, у собственников есть законное право потребовать перерасчёт. О порядке его оформления напомнили в материале РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.

Когда возникает право на перерасчёт

Право на перерасчёт коммунальных услуг возникает, если гражданин не проживал в квартире более пяти календарных дней подряд. Такой порядок закреплён в Правилах предоставления коммунальных услуг. Отсутствие может быть связано с отпуском, поездкой на новогодние праздники или иными причинами, не предполагающими фактическое проживание.

Обратиться за перерасчётом можно как до начала поездки, так и после возвращения. Заявление подаётся в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию. Сроки обращения при этом не ограничены только периодом отсутствия, что позволяет оформить документы уже по факту.

Какие документы понадобятся

Обязательное условие для перерасчёта — подтверждение фактического отсутствия в квартире. В качестве доказательств подойдут копии билетов на поезд или самолёт, туристическая путёвка, а также документы с отметками о проживании в гостинице или другом месте.

Важно, чтобы из представленных документов однозначно следовало: жилое помещение не использовалось не менее пяти дней подряд. Без такого подтверждения управляющая компания вправе отказать в пересчёте начислений.

За какие услуги делают перерасчёт

Перерасчёт возможен только по тем коммунальным услугам, которые начисляются по нормативу, а не по показаниям приборов учёта. К ним относятся холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и газоснабжение при отсутствии счётчиков.

На отопление перерасчёт не распространяется, даже если квартира пустовала. Это связано с тем, что плата за отопление рассчитывается исходя из общей площади жилья и поддержания температуры в доме в целом.

Сроки и порядок обжалования отказа

Управляющая компания обязана произвести перерасчёт в течение пяти рабочих дней с момента обращения гражданина. Если в перерасчёте отказано, заявитель вправе обжаловать решение.

Сделать это можно, обратившись в Государственную жилищную инспекцию, либо в судебном порядке. Такой механизм позволяет защитить право на корректное начисление платы за коммунальные услуги в период фактического отсутствия.