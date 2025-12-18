Квитанция внезапно изменилась — и это не случайно: в платежках нашли опасную дыру

Перерасчёты в квитанциях за коммунальные услуги нередко вызывают вопросы у жильцов, особенно когда сумма меняется без пояснений. Между тем действующие правила требуют максимальной прозрачности при таких начислениях, а отсутствие разъяснений считается нарушением. Об этом, но не в первом предложении, рассказала директор АНП "Национальный Жилищный Конгресс" Татьяна Вепрецкая в комментарии MosTimes.

Что именно должно быть указано в квитанции

По словам эксперта, в платежных документах используется не формулировка "причина", а понятие "основание" перерасчета. Речь идет о конкретном документе или событии, которое послужило поводом для изменения начислений. Это может быть заявление самого жильца, зафиксированная коммунальная авария или иной подтвержденный факт.

"В квитанции нет слова "причина", есть "основание" для перерасчета. Это какой-то документ, может быть заявление гражданина, может быть коммунальная авария, из-за которой пришлось делать перерасчёт. Конкретно должна быть ссылка на документы", — пояснила директор АНП "Национальный Жилищный Конгресс" Татьяна Вепрецкая.

Она подчеркнула, что ссылка на основание должна быть понятной и проверяемой, чтобы гражданин мог при необходимости запросить подтверждающие материалы.

Почему отсутствие объяснений — это нарушение

Вепрецкая отметила, что требования к "прозрачному" оформлению перерасчетов закреплены в действующих правилах. Однако на практике управляющие и ресурсоснабжающие организации не всегда их соблюдают, ограничиваясь измененной суммой без пояснений.

Отсутствие информации об основании перерасчета, по словам эксперта, является прямым нарушением прав потребителя. В такой ситуации у гражданина есть законные основания требовать разъяснений и добиваться корректного оформления квитанции.

Куда жаловаться и какая ответственность предусмотрена

Эксперт напомнила, что у жильцов есть несколько механизмов защиты. В зависимости от ситуации можно обращаться в Роспотребнадзор, который отвечает за качество услуг, в жилищную инспекцию или в прокуратуру. Все эти органы вправе провести проверку и обязать организацию устранить нарушения.

Отдельно Вепрецкая обратила внимание на финансовую ответственность. Если перерасчет не был сделан своевременно или начисления оказались незаконными, управляющая или ресурсоснабжающая организация может быть обязана выплатить жильцу штраф. Его размер составляет 50% от суммы неправомерно начисленных средств, что делает подобные нарушения экономически невыгодными для исполнителей услуг.