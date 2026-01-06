С 10 на 15 число: готовьтесь к главному изменению в оплате коммунальных услуг в 2026 году
Оплату жилищно-коммунальных услуг за декабрь 2025 года россиянам придётся провести в необычные сроки — вместо привычного 10 января крайняя дата сдвинута на 12-е число. Об этом сообщает издание "Известия". Причина — календарная: 10 января в 2026 году выпадает на субботу, поэтому стандартный срок оплаты фактически переносится на ближайший рабочий день. При этом штрафных последствий для тех, кто внесёт деньги в пределах обновлённой даты, не будет.
О переносе напомнил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, в январе начисление пени за просрочку не предусмотрено, поскольку речь идёт о корректировке из-за выходных. Такие изменения традиционно становятся чувствительными для граждан, особенно в период праздников, когда многие финансовые операции откладываются на первые рабочие дни месяца.
Почему срок оплаты за декабрь сместился
Александр Аксененко пояснил, что перенос связан с тем, что 10 января приходится на нерабочий день. В результате оплатить квитанции за декабрь нужно до 12 января, чтобы не выйти за границы установленного периода. Это уточнение важно для тех, кто привык оплачивать коммунальные услуги точно в дату, указанную в нормативной логике — до 10-го числа каждого месяца.
Дополнительно парламентарий отметил, что пени за просрочку начисляться не будут. Такой подход позволяет избежать ситуации, когда граждане формально нарушают сроки из-за графика выходных. В условиях длинных праздников многие совершают платежи позже обычного, поэтому перенос фактически устраняет риск массовых штрафов по технической причине.
Как изменятся сроки оплаты в 2026 году
Депутат сообщил, что в 2026 году планируется изменение общего срока оплаты: он будет перенесён с 10-го на 15-е число. Однако, как уточнил Аксененко, в первые два месяца 2026 года эти нововведения действовать не будут. Это означает, что январские и февральские платежи остаются в прежнем временном коридоре, а переход на новую схему произойдёт позже.
"В новом году срок оплаты квитанций за ЖКУ будет перенесен с 10 на 15 число. Однако в первые два месяца 2026 года эти нововведения еще не будут действовать", — пояснил зампред комитета Госдумы Александр Аксененко.
Таким образом, январь станет исключением из-за календаря, но не из-за новых правил, а февраль пройдёт уже в стандартном режиме прежнего порядка.
Что нужно учесть при оплате в январе и феврале
Александр Аксененко добавил, что в феврале оплату за услуги ЖКХ нужно будет внести до 10 числа. Он также обратил внимание на режим работы финансовых организаций в праздничные дни: часть отделений банков и почты может быть закрыта. Это стоит учитывать тем, кто платит офлайн, через кассу, либо использует отделения для подтверждения платежей.
В таком режиме планирование оплаты становится особенно важным: гражданам рекомендуется ориентироваться не только на формальные сроки, но и на реальную доступность отделений. Перенос срока за декабрь на 12 января, как следует из разъяснений, призван сгладить последствия выходных, однако ответственность за своевременный платёж всё равно остаётся на плательщике.
