Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Деньги
Деньги
© pixabay.com by KarriTsa is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Общество
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:05

С 10 на 15 число: готовьтесь к главному изменению в оплате коммунальных услуг в 2026 году

Оплату ЖКУ с 10 на 15 число перенесут после февраля 2026 года — Аксененко

Оплату жилищно-коммунальных услуг за декабрь 2025 года россиянам придётся провести в необычные сроки — вместо привычного 10 января крайняя дата сдвинута на 12-е число. Об этом сообщает издание "Известия". Причина — календарная: 10 января в 2026 году выпадает на субботу, поэтому стандартный срок оплаты фактически переносится на ближайший рабочий день. При этом штрафных последствий для тех, кто внесёт деньги в пределах обновлённой даты, не будет.

О переносе напомнил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, в январе начисление пени за просрочку не предусмотрено, поскольку речь идёт о корректировке из-за выходных. Такие изменения традиционно становятся чувствительными для граждан, особенно в период праздников, когда многие финансовые операции откладываются на первые рабочие дни месяца.

Почему срок оплаты за декабрь сместился

Александр Аксененко пояснил, что перенос связан с тем, что 10 января приходится на нерабочий день. В результате оплатить квитанции за декабрь нужно до 12 января, чтобы не выйти за границы установленного периода. Это уточнение важно для тех, кто привык оплачивать коммунальные услуги точно в дату, указанную в нормативной логике — до 10-го числа каждого месяца.

Дополнительно парламентарий отметил, что пени за просрочку начисляться не будут. Такой подход позволяет избежать ситуации, когда граждане формально нарушают сроки из-за графика выходных. В условиях длинных праздников многие совершают платежи позже обычного, поэтому перенос фактически устраняет риск массовых штрафов по технической причине.

Как изменятся сроки оплаты в 2026 году

Депутат сообщил, что в 2026 году планируется изменение общего срока оплаты: он будет перенесён с 10-го на 15-е число. Однако, как уточнил Аксененко, в первые два месяца 2026 года эти нововведения действовать не будут. Это означает, что январские и февральские платежи остаются в прежнем временном коридоре, а переход на новую схему произойдёт позже.

"В новом году срок оплаты квитанций за ЖКУ будет перенесен с 10 на 15 число. Однако в первые два месяца 2026 года эти нововведения еще не будут действовать", — пояснил зампред комитета Госдумы Александр Аксененко.

Таким образом, январь станет исключением из-за календаря, но не из-за новых правил, а февраль пройдёт уже в стандартном режиме прежнего порядка.

Что нужно учесть при оплате в январе и феврале

Александр Аксененко добавил, что в феврале оплату за услуги ЖКХ нужно будет внести до 10 числа. Он также обратил внимание на режим работы финансовых организаций в праздничные дни: часть отделений банков и почты может быть закрыта. Это стоит учитывать тем, кто платит офлайн, через кассу, либо использует отделения для подтверждения платежей.

В таком режиме планирование оплаты становится особенно важным: гражданам рекомендуется ориентироваться не только на формальные сроки, но и на реальную доступность отделений. Перенос срока за декабрь на 12 января, как следует из разъяснений, призван сгладить последствия выходных, однако ответственность за своевременный платёж всё равно остаётся на плательщике.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Льготный НДС 10% действует на большинство детских товаров — Минпромторг сегодня в 7:50
Родители экономят, бизнес растёт: как льготный НДС в 10% меняет правила игры в детской индустрии

Минпромторг рассказал о мерах поддержки индустрии детских товаров: льготный НДС, займы ФРП и дорожная карта до 2030 года с акцентом на качество и спрос.

Читать полностью » Овощи борщевого набора подешевели из-за урожая — эксперт Леонов сегодня в 7:42
Вот это урожай: цены на борщевой набор рухнули благодаря аграриям

В 2025 году в России подешевели все овощи "борщевого набора": капуста и картофель упали сильнее всего. Эксперт объяснил причины.

Читать полностью » РПЦ призвала отказаться от пьянства в Рождество — иеромонах Макарий сегодня в 7:17
Откажитесь от четвероногого состояния: неожиданный призыв РПЦ к россиянам перед Рождеством

В РПЦ призвали не превращать Рождество в "обжорку и пьянку" и отказаться от "свинского" образа жизни ради духовного обновления.

Читать полностью » Средний билет в кино не покрывает затраты на показ — глава ассоциации Воронков вчера в 14:21
Пустой зал — минус на кассе: кинотеатры в России перестали окупаться даже при работе весь день

Низкие цены и слабая посещаемость делают кинопоказы убыточными, и рынок всё чаще говорит о необходимости пересмотра стоимости билетов.

Читать полностью » Россиянки начали массово укорачивать пальцы стопы ради эстетики — Mash вчера в 12:17
Пугающий тренд среди россиянок набирает обороты — врачи уже бьют тревогу

В России набирает популярность опасная практика укорочения пальцев стопы ради эстетики. Врачи фиксируют рост осложнений и предупреждают о последствиях.

Читать полностью » Правительство утвердило субсидии регионам на орфанные лекарства с 2026 года — РИА Новости вчера в 11:17
Субсидии дадут точечно, но по крупному: кому помогут с закупкой дорогих препаратов с 2026 года

С 2026 года регионы смогут получать деньги из федерального бюджета на дорогие препараты для пациентов с орфанными заболеваниями — что меняется.

Читать полностью » В России вынесли 100 пожизненных приговоров за январь—ноябрь 2025 года — ТАСС вчера в 11:17
Самый жёсткий приговор звучит всё чаще: в России зафиксировали новый максимум пожизненных сроков

В 2025 году российские суды вынесли рекордное число пожизненных приговоров — уже 100 за январь-ноябрь. Почему статистика резко изменилась?

Читать полностью » Правительство утвердило план расширения льгот на платное обучение для многодетных — ТАСС вчера в 11:17
Скидки перестанут зависеть от доброй воли вузов: для многодетных готовят единые правила поддержки

Правительство намерено расширить список вузов со скидками для детей из многодетных семей. Мера рассчитана до 2030 года и затронет платное обучение.

Читать полностью »

Новости
Общество
Обеспеченность врачами в России составила 43,45 на 10 тысяч человек — Минздрав
Общество
Соцдоплата пенсионерам назначается автоматически без заявлений — Балынин
Туризм
Туристы отметили рост цен в ресторанах Дубая и Абу-Даби зимой — ТурПром
Общество
Зарплаты разработчиков достигнут 284 тыс. рублей в 2026 году — hh.ru
Общество
В 2026 году ассортимент вина в магазинах у дома сократится вдвое — эксперты РАЭРР
Общество
Минимальные цены на социальные продукты упали на 9,3% — АКОРТ
ПФО
Объем потребительских кредитов в Пермском крае упал на 21% — Банк России
Экономика
Товарооборот России и Африки вырос до 27,7 млрд долларов — Абрамова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet