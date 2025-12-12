Отличные новости от ЖКХ: названа дата, до которой можно платить за декабрь без последствий

Срок оплаты коммуналки чаще всего вспоминают в последний момент — но именно в январе календарь может сыграть на стороне плательщика. Об этом сообщает RT: член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский объяснил, когда нужно оплатить декабрьскую квитанцию за ЖКУ, чтобы избежать штрафов и пеней. В основе расчета — правила, закрепленные постановлением правительства №354, и перенос дедлайна, если он выпадает на выходной.

Какой срок оплаты установлен по правилам

Сроки и порядок оплаты коммунальных услуг регулируются постановлением правительства №354, напомнил Александр Якубовский в интервью RT. Согласно этому документу, потребители обязаны оплачивать счета за услуги ЖКХ до 10-го числа месяца, который следует за расчетным периодом. То есть платеж за декабрь обычно нужно внести до 10 января.

Однако важна не только "базовая" дата, но и то, на какой день недели она приходится. Если крайний срок выпадает на нерабочий день, включается правило переноса. Именно этот механизм и меняет дедлайн для декабрьских начислений в начале 2026 года.

Почему в 2026 году срок сдвигается на 12 января

Якубовский обратил внимание на календарь: в январе 2026 года 10-е число выпадает на субботу. В таких ситуациях действует правило переноса срока на ближайший следующий рабочий день.

"В январе 2026 года 10-е число приходится на субботу, поэтому действует правило переноса сроков на ближайший следующий рабочий день — 12 января", — отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Это означает, что формально крайняя дата оплаты смещается. По словам депутата, граждане смогут оплатить декабрьские квитанции до 12 января 2026 года включительно. При соблюдении этого срока, как он подчеркнул, можно не опасаться начисления штрафов и пеней за просрочку.

Что следует из этого для декабрьской квитанции

Ключевой вывод, который делает Якубовский, — декабрьские начисления не требуют оплаты "строго до 10 января", потому что в 2026 году этот день приходится на выходной. Поэтому безопасной датой оплаты называется 12 января 2026 года включительно. Речь идет именно о ситуации, когда оплата производится в пределах перенесенного срока.

Таким образом, календарное совпадение дает плательщикам дополнительное время без финансовых последствий. При этом логика не меняется: оплачивать нужно до установленного дедлайна следующего месяца, а перенос работает только из-за выходного дня. Именно этот нюанс, по словам депутата, и снимает риск штрафов при оплате 12 января.