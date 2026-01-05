Новогодний стресс-тест пройден: аварий в ЖКХ стало на 40% меньше

Новогодние праздники в этом году стали своеобразным стресс-тестом для коммунальной инфраструктуры страны, и его результаты оказались заметно лучше прошлогодних. Количество серьёзных сбоев снизилось, хотя погодные условия в ряде регионов всё же внесли свои коррективы. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Снижение аварийности в праздничный период

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин сообщил, что в период новогодних праздников количество аварий в сфере ЖКХ сократилось на 40% по сравнению с прошлым годом — до 86 случаев. В целом за это время было зафиксировано около 800 происшествий, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого отопительного сезона, когда их насчитывалось 1 014.

По словам министра, положительная динамика связана с работой системы мониторинга и оперативного реагирования.

"За прошедшее время в сфере ЖКХ зафиксировано порядка 800 происшествий — это минус 21% к аналогичному периоду прошлого года, у нас было 1 014, из которых 86 аварий — это тоже на 40% меньше, чем в прошлом отопительном периоде", — сказал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

Он отметил, что аварийные бригады смогли обеспечить стабильное функционирование отрасли в праздничные дни.

Влияние погоды на юге страны

Несмотря на общее снижение аварийности, полностью избежать воздействия неблагоприятных погодных факторов не удалось. На юге России сложные метеоусловия привели к крупным нарушениям электроснабжения. Наиболее ощутимые проблемы возникли в Краснодарском крае, Республике Адыгея и Ставропольском крае.

Файзуллин подчеркнул, что заранее принятые меры и скоординированная работа электросетевых организаций позволили существенно ограничить масштабы происшествий. Своевременное реагирование помогло предотвратить более серьёзные последствия для населения и объектов социальной инфраструктуры.

Особый контроль в приграничных регионах

Отдельное внимание, по словам министра, уделяется прохождению отопительного периода в Белгородской, Брянской и Курской областях. Эти регионы находятся на особом контроле профильных служб, что связано с повышенными рисками и нагрузкой на инфраструктуру.

Для оперативного устранения возможных аварий в Белгородской области задействованы 311 аварийных бригад, в Брянской — 81 бригада, в Курской — 195 бригад. Такое распределение сил, как отметил Файзуллин, позволяет поддерживать готовность к нештатным ситуациям и обеспечивать устойчивую работу систем жизнеобеспечения.