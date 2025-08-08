Как миома матки может повлиять на ваше репродуктивное здоровье: что важно знать

Миома матки, которую раньше чаще диагностировали у женщин старше 50 лет, в последние годы стала все чаще встречаться у молодых пациенток. По данным врачей, таких случаев стало заметно больше среди женщин до 35 лет, что вызывает тревогу. В чем причина этой динамики и как избежать серьезных последствий для репродуктивного здоровья?

Причины роста миомы среди молодых женщин

Гинеколог Мария Ростова объяснила, что миома может развиваться у женщин репродуктивного возраста, и ее диагностика стала намного чаще. Учитывая то, что 40% случаев миомы матки приходится на женщин в возрасте 32-34 лет, это заболевание "омолодилось". На развитие миомы могут влиять различные факторы: наследственность, ранний возраст начала менструаций, ожирение, отсутствие родов и длительные интервалы между ними, частые аборты и хронические воспаления.

"Ожирение — один из самых недооцененных факторов риска. Жировая ткань способствует повышенной выработке гормонов, таких как эстрогены и прогестерон, что может стать катализатором роста миомы", — отметила Ростова.

Избыточное количество прогестерона часто становится причиной появления нескольких узлов в матке, что усложняет диагностику и лечение.

Как миома влияет на репродуктивное здоровье?

Для многих женщин миома может стать препятствием на пути к материнству. Некоторые типы миоматозных узлов, например, расположенные под слизистой матки, могут значительно снижать вероятность зачатия. Даже если беременность наступает, возрастает риск выкидыша. У крупных миом существует еще одна опасность — они ограничивают доступ кислорода и питательных веществ к плоду, что может привести к внутриутробным нарушениям.

Лечение миомы и современные методики

Для женщин, которые планируют беременность, удаление миомы становится актуальным вопросом. Гинекологи предлагают различные способы, включая малотравматичные операции, такие как консервативная миомэктомия, которая выполняется с помощью лапароскопии или гистероскопии.

"Ежегодно в России проводится более 100 тысяч миомэктомий. Эти операции показаны при больших узлах, быстром их росте или наличии симптомов сдавления органов. Главное преимущество миомэктомии — сохранение репродуктивной функции", — пояснила Мария Ростова.

В большинстве случаев после операции пациентки могут забеременеть уже в течение первого года. Однако, важно учитывать риски и подбирать индивидуальное лечение.

Когда нужно обратиться к врачу?

Миома может оставаться незамеченной, но при первых симптомах — нарушениях менструального цикла, болях внизу живота или обильных менструациях — важно не откладывать визит к врачу. Раннее обнаружение узлов позволяет снизить риски и сделать лечение более эффективным.