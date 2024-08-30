Новая технология для спутникового интернета вещей: обмен данными с наземными датчиками

НГУ разработал прибор для спутникового интернета вещей: связь с датчиками на долгие годы.
Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) создали уникальный бортовой радиотехнический комплекс, который позволит обеспечить связь наземных датчиков с помощью спутникового интернета вещей. Разработка, предназначенная для космического аппарата "Марафон", будет использоваться для передачи коротких сообщений с датчиков, имеющих длительный срок эксплуатации.
В основу комплекса легли 52 базовые станции, которые смогут обслуживать до 8 000 датчиков. Это позволит создать глобальную сеть, объединяющую различные устройства, включая "умные" объекты, для сбора, обработки и передачи данных. Разработку осуществили специалисты НГУ, и уже более 200 комплексов будут поставлены компании "Информационные спутниковые системы имени академика Решетнева" (ИСС Решетнева).
Первый прибор уже передан заказчику, а второй находится на стадии испытаний. Ожидается, что он будет передан до конца текущего года. Благодаря этой разработке, спутниковый интернет вещей сможет обеспечивать связь с датчиками на протяжении длительного времени, что является ключом к успеху в различных сферах применения, включая мониторинг окружающей среды, сельское хозяйство и транспорт.
Интернет вещей - это глобальная вычислительная сеть, которая объединяет физические устройства с датчиками, программным обеспечением и средствами сбора, обработки и передачи информации. "Умные" объекты могут взаимодействовать друг с другом и с внешним миром, используя интернет и современные технологии. Эта технология имеет широкий спектр применения, от мониторинга окружающей среды до управления интеллектуальными системами.
Разработка НГУ способствует развитию спутникового интернета вещей в России, обеспечивая высокую надежность и эффективность связи с наземными датчиками. Это создает новые возможности для различных отраслей, повышает уровень автоматизации и обеспечивает более точное мониторинг процессов.
"Технопром-2024", проходящий в Новосибирске с 27 по 30 августа, является важным мероприятием, посвященным развитию наук и технологий в России. Оно создает площадку для обмена опытом и совместной работы в различных областях, включая разработку новых технологий и улучшение жизни людей.
Фото: Wikimedia Commons/Own work, Андрей Сивенок , ( Attribution-Share Alike 4.0. )
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