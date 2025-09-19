Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Учёные нашли древние корни мутации, защищающей от ВИЧ
Учёные нашли древние корни мутации, защищающей от ВИЧ
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:01

Устойчивость к малярии унаследована от денисовцев: как их гены защищают нас сегодня от инфекций

Устойчивость к заболеваниям у современных людей — наследие денисовцев, унаследованное через поколения

Малярия — одно из самых распространённых и опасных заболеваний, передающихся через укусы комаров, но интересное открытие учёных показывает, что некоторые люди защищены от неё лучше, чем другие. Оказавшись в мире, где вирусы и болезни были неотъемлемой частью жизни, денисовцы, древний человек, оставили нам в наследство генетическую устойчивость, помогавшую выживать в условиях многочисленных инфекций.

Исследование и его выводы

Древние денисовцы, существовавшие примерно 370 000 лет назад, оставили наследие, которое связано с иммунитетом современных людей. Изучая следы их ДНК в геномах современных людей, палеоэколог Аттила Трайер из Паннонского университета в Венгрии провёл исследование, в ходе которого сравнил климатические условия, в которых обитали денисовцы, с ареалами распространения инфекций.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Journal of Human Evolution, показывают, что денисовцы сталкивались с множеством болезней, и в некоторых регионах, например, в Лаосе, где они жили в тёплом климате, могли быть подвержены тропическим инфекциям, таким как малярия.

Древние гены, защищающие от заболеваний

В своих исследованиях Трайер использовал компьютерные модели для реконструкции древнего климата и среды обитания денисовцев в Сибири, Тибете и Лаосе. Эти данные показали, что в Сибири и Тибете условия не подходили для тропических заболеваний, таких как малярия, а вот в Лаосе — наоборот.

Однако наиболее интересным открытием стало то, что у людей с высоким содержанием ДНК денисовцев, особенно у жителей Меланезии в Тихом океане, присутствует иммунный ген HLA-H*02:07, который, как предполагается, предоставляет защиту от малярии. Это подтверждает, что генетическая устойчивость к заболеваниям была унаследована от денисовцев, живших в теплых и влажных районах, например, в пещере Кобры в Лаосе.

"Обширное генетическое наследие денисовцев, связанное с устойчивостью к патогенам у современных людей, кажется менее удивительным. Денисовцы населяли крайне разнообразные среды, что отражено в реконструкциях окружающей среды даже относительно немногих известных местонахождений. Среды обитания денисовцев сформировали устойчивость современных людей к болезням", — отмечает Трайер.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать важность генетического наследия для здоровья.
    Последствие: недооценка потенциала древних знаний для современных медицинских решений.
    Альтернатива: использовать результаты исследований для создания новых методов профилактики и лечения инфекций.

  • Ошибка: считать, что заболевания, такие как малярия, легко излечимы.
    Последствие: недооценка важности устойчивости к заболеваниям на генетическом уровне.
    Альтернатива: изучение генетических факторов, которые помогают бороться с инфекциями, может быть ключом к лучшему лечению.

  • Ошибка: пренебрегать историческими и эволюционными аспектами в медицине.
    Последствие: игнорирование ценных знаний, которые могли бы ускорить прогресс в области здравоохранения.
    Альтернатива: использование эволюционных данных для разработки инновационных терапевтических и профилактических средств.

А что если…

Если бы генетическая устойчивость к малярии и другим заболеваниям, унаследованная от денисовцев, была бы лучше изучена, это могло бы стать основой для создания новых методов борьбы с тропическими инфекциями, особенно в районах с высокой заболеваемостью.

Плюсы и минусы изучения эволюционного наследия

Плюсы Минусы
Открытия могут привести к новым методам лечения и профилактики Требует значительных научных ресурсов и времени
Помогает лучше понять генетическую устойчивость к болезням Не все генетические механизмы можно применить к современным людям
Прогнозы могут улучшить состояние здравоохранения в регионах с высоким риском инфекций Могут возникнуть этические и социальные вопросы по применению генетических данных

FAQ

Что такое ген HLA-H*02:07?
Это иммунный ген, который, как предполагается, помогает бороться с малярией и другими инфекциями.

Как изучение денисовцев влияет на современное здравоохранение?
Понимание того, как генетическая устойчивость к заболеваниям передавалась через поколения, может помочь в разработке новых методов лечения и вакцин.

Можно ли использовать эту информацию для создания лекарств от малярии?
Да, изучение генов, унаследованных от денисовцев, может способствовать созданию новых терапевтических средств и вакцин.

Мифы и правда

  • Миф: денисовцы не играют роли в современной медицине.
    Правда: их наследие может стать основой для новых медицинских открытий.

  • Миф: все болезни можно победить с помощью технологий.
    Правда: генетическая устойчивость, унаследованная от предков, может сыграть решающую роль в лечении и профилактике.

  • Миф: малярия не поддается эффективному лечению.
    Правда: изучение эволюционной устойчивости людей может привести к новым методам борьбы с этим заболеванием.

Исторический контекст

  • Денисовцы обитали на территории Евразии, их ДНК до сих пор можно найти у некоторых современных народов.

  • Генетические исследования в последние десятилетия позволяют раскрывать не только биологические, но и исторические связи с древними народами.

  • Открытия в области палеоиммунологии помогают выявить генетическую защиту от различных болезней, унаследованную от предков.

Три интересных факта

  1. Денисовцы были впервые обнаружены в 2008 году в пещере Денисова в Сибири, и с тех пор их генетическое наследие изучается по всему миру.

  2. Открытие генов, унаследованных от денисовцев, помогает лучше понять происхождение и адаптацию людей к болезням.

  3. Денисовцы занимали территорию от Сибири до Юго-Восточной Азии, и их наследие живёт в ДНК современных людей, особенно в Меланезии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование INSERM и Королевского колледжа Лондона подтвердило перспективы безыгольной вакцинации через кожу сегодня в 14:04

Кожа открыла тайный вход: простое растяжение превращает её в ворота для вакцин и мощный иммунный щит

Учёные выяснили, что простое растяжение кожи способно заменить укол: вакцина поступает в организм и даже усиливает иммунитет.

Читать полностью » Археологи Румынии обнаружили расплавленное сокровище времён Римской империи в доме богатой семьи в Гистрии сегодня в 13:04

Сокровище выжило в аду: расплавленные монеты из Гистрии показывают роскошь и страх римских провинций

В Гистрии археологи нашли клад римской семьи: монеты и украшения, расплавленные в пожаре. Что находка рассказывает о жизни и богатстве древних провинциалов?

Читать полностью » Исследователи из США приблизились к созданию искусственных почек для трансплантации из стволовых клеток сегодня в 12:04

Фантастика становится правдой: учёные вырастили заготовки почек, которые работают как настоящие органы внутри тела

Учёные вырастили в лаборатории почечные органоиды, которые способны фильтровать кровь. Как близки они к созданию настоящих органов?

Читать полностью » В Каялыпынаре найден архив с клинописными табличками и печатями времён Хеттской империи сегодня в 11:04

Голос богов в ладони: архив миниатюрных табличек меняет представление о власти и религии хеттов

Миниатюрные таблички и печати из Каялыпынара раскрывают тайны религии и политики хеттов. Как древняя цивилизация управляла империей с помощью прорицаний?

Читать полностью » Китайский стартап Space Pioneer успешно испытал ракету Тяньлун-3, сопоставимую с Falcon 9 от SpaceX сегодня в 10:04

Взрывы не остановили марш: китайские ракеты восстают из пепла и грозят перехватить орбитальный рынок у США

Китайская ракета "Тяньлун-3" прошла главный тест: девять двигателей выдали мощнейшую тягу. Сможет ли она повторить успех Falcon 9?

Читать полностью » Учёные из Швеции создали микродвигатели на кристалле, работающие от света вместо топлива или электричества сегодня в 9:46

Фантастика ожила: моторы размером с клетку крови запускаются лазером и обещают перевернуть медицину и электронику

Учёные создали двигатель размером с клетку, который работает от света. Он может изменить медицину и электронику будущего.

Читать полностью » Учёные из Калифорнии зафиксировали системное потребление этанола шимпанзе через естественно ферментированные плоды сегодня в 8:46

Обезьяны пьют без бокалов: шимпанзе ежедневно получают дозу алкоголя, равную бокалу вина у человека

Почему шимпанзе едят подбродившие фрукты каждый день? Учёные нашли неожиданные подтверждения "гипотезе пьяной обезьяны" и сравнили её с человеческими привычками.

Читать полностью » Учёные показали неожиданное происхождение пальцев: генетическая связь с клоакой древних позвоночных сегодня в 7:46

Эволюция шутит жёстко: пальцы человека выросли из генетической программы, отвечавшей за древнюю клоаку рыб

Учёные выяснили, что пальцы у позвоночных возникли не из плавников напрямую, а из генетических программ, отвечавших за клоаку.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Госавтоинспекция предупредила об увеличении числа ДТП в сентябре из-за погодных условий
Технологии

iPhone 17 Pro Max показал почти 8 часов автономной работы в тесте The Tech Chap
Культура и шоу-бизнес

Риз Уизерспун объяснила, почему Дэвид Финчер отказал ей в роли в фильме "Исчезнувшая"
Туризм

Как почувствовать дух Тбилиси за один день: хинкали, Старый город и бани
Красота и здоровье

Офтальмолог Хадижат Сулейманова предупредила о рисках охлаждения глаз и век льдом
Питомцы

Ветеринарные центры рекомендовали наборы для выращивания зелени в домашних условиях для кошек
Еда

Венский штрудель с яблоками и изюмом выпекают при температуре 180 градусов
Красота и здоровье

Постоянная усталость может быть связана с образом жизни или заболеваниями
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet