В настоящее время Литва не планирует заранее устанавливать минные заграждения на границе с Калининградской областью России. Министр обороны страны Лауринас Касчюнас подчеркнул, что мины являются важным инструментом контрмобильности, но их установка на границе не является приоритетной задачей.

Он отметил, что Литва готова к возможной необходимости размещения мин в случае угрозы со стороны России. В этом случае мины будут установлены на ключевых участках границы, где может проходить передвижение российских войск.

Касчюнас также сообщил, что Литва рассматривает возможность организации производства мин на своей территории. В рамках программы военной контрмобильности Литва планирует инвестировать около 600 миллионов евро в течение следующих 10 лет.

Важно отметить, что у Литвы нет другой границы с Россией, кроме той, которая проходит по территории Калининградской области.

Фото: From Wikimedia Commons/ U.S. Department of Defense Current Photos