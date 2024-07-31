В настоящее время Литва не планирует заранее устанавливать минные заграждения на границе с Калининградской областью России. Министр обороны страны Лауринас Касчюнас подчеркнул, что мины являются важным инструментом контрмобильности, но их установка на границе не является приоритетной задачей.
Он отметил, что Литва готова к возможной необходимости размещения мин в случае угрозы со стороны России. В этом случае мины будут установлены на ключевых участках границы, где может проходить передвижение российских войск.
Касчюнас также сообщил, что Литва рассматривает возможность организации производства мин на своей территории. В рамках программы военной контрмобильности Литва планирует инвестировать около 600 миллионов евро в течение следующих 10 лет.
Важно отметить, что у Литвы нет другой границы с Россией, кроме той, которая проходит по территории Калининградской области.
Фото: From Wikimedia Commons/ U.S. Department of Defense Current Photos
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