Первый в мире атомный авианосец — американский «Энтерпрайз» (CVN-65) — отправлен на утилизацию. Судостроительная компания HII 2 ноября подтвердила, что корабль отбуксировали из Ньюпорт-Ньюса (штат Вирджиния) на верфь в Мобиле (штат Алабама), где его разрежут на металл.

«Энтерпрайз» вошел в состав флота в 1961 году и так и остался единственным кораблем своего типа. Подготовка к утилизации растянулась на годы: в 2012 году авианосец вывели из боевого состава, после чего пять лет ушло на выгрузку топлива из восьми ядерных реакторов. Официально из списков флота его исключили в 2017 году.

Строительство «Энтерпрайза» обошлось в 1961 году примерно в 451 млн долларов — более 5 млрд в нынешних ценах. Для сравнения: каждый современный авианосец типа «Джеральд Р. Форд» оценивается в 13–15 млрд долларов.

Сейчас авианосцы типа «Нимиц», первый из которых вошел в строй в 1975 году, постепенно сменяют корабли типа «Джеральд Р. Форд». Третий авианосец этой серии, поставка которого запланирована на 2030 год, унаследует имя «Энтерпрайз» (CVN-80). В ноябре 2024 года HII сообщила об установке в доке первого крупного блока его корпуса.