Любовь Успенская шокировала заявлением о поиске отца для будущего ребёнка

Известная певица Любовь Успенская ещё в 2019 году шокировала своих поклонников неожиданным признанием — она снова хочет стать матерью.
Теперь, в откровенном интервью Иде Галич певица рассказала о своем желании найти донора яйцеклетки и потенциального отца для ребенка, рассматривая при этом различные варианты, включая суррогатное материнство.
Успенская отметила, что, хотя она и не замораживала свои яйцеклетки, она не против воспользоваться генетическим материалом от знаменитых личностей, например, композитора Эндрю Ллойда Уэббера. Однако, несмотря на свои связи и известность, Успенская до сих пор не нашла подходящего кандидата для выполнения своей мечты.
Она также размышляла о возможности взять ребенка из детдома или доверить суррогатное материнство близкой подруге.
Фото: Openverse/Serge Serebro (CC BY-SA 3.0)
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