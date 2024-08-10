Любовь Успенская шокировала заявлением о поиске отца для будущего ребёнка

Известная певица Любовь Успенская ещё в 2019 году шокировала своих поклонников неожиданным признанием — она снова хочет стать матерью.

Теперь, в откровенном интервью Иде Галич певица рассказала о своем желании найти донора яйцеклетки и потенциального отца для ребенка, рассматривая при этом различные варианты, включая суррогатное материнство.

Успенская отметила, что, хотя она и не замораживала свои яйцеклетки, она не против воспользоваться генетическим материалом от знаменитых личностей, например, композитора Эндрю Ллойда Уэббера. Однако, несмотря на свои связи и известность, Успенская до сих пор не нашла подходящего кандидата для выполнения своей мечты.

Она также размышляла о возможности взять ребенка из детдома или доверить суррогатное материнство близкой подруге.

Фото: Openverse/Serge Serebro (CC BY-SA 3.0)