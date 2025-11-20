Успех без миллионов: почему уважение иногда стоит дороже любых денег
Успех человека определяется уважением и профессиональным признанием, а не уровнем дохода. Об этом рассказал доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг в беседе с NewsInfo.
Психотерапевт подчеркнул, что материальное благополучие и социальный статус далеко не всегда совпадают.
"Успех не в богатстве, а в несколько иных критериях, которые несравнимы с материальным благополучием. Уважение коллег, отношение окружающих людей, доброта, чисто человеческие чувства, которые человек вызывает у окружающих. И это не относится к богатству", — сказал Файнзильберг.
По словам специалиста, высокий официальный статус и профессиональное признание зачастую не связаны с большими доходами, тогда как материально обеспеченные люди могут не иметь никакого социального веса.
"Человек, который имеет, к примеру, статус профессора в своей области, медицины, допустим, инженерного дела, атомной промышленности, науки, физики, химии и так далее. Это, как правило, люди, которые не имеют тех денег, которые могут сказать, что они богатые. Речь идет о официальном статусе, когда люди уважают человека и относятся к нему как к профессионалу высшего уровня. Но это не сочетается с материальным благополучием", — подчеркнул Файнзильберг.
