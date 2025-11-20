Успех без миллионов: почему уважение иногда стоит дороже любых денег

Успех человека определяется уважением и профессиональным признанием, а не уровнем дохода. Об этом рассказал доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг в беседе с NewsInfo.

Психотерапевт подчеркнул, что материальное благополучие и социальный статус далеко не всегда совпадают.

"Успех не в богатстве, а в несколько иных критериях, которые несравнимы с материальным благополучием. Уважение коллег, отношение окружающих людей, доброта, чисто человеческие чувства, которые человек вызывает у окружающих. И это не относится к богатству", — сказал Файнзильберг.

По словам специалиста, высокий официальный статус и профессиональное признание зачастую не связаны с большими доходами, тогда как материально обеспеченные люди могут не иметь никакого социального веса.