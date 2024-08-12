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Глава узбекской общины Усман Баратов приговорен к четырем годам за пост в соцсетях
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Усман Баратов осужден на 4 года за разжигание ненависти в соцсетях

Глава узбекской общины Усман Баратов приговорен к четырем годам за пост в соцсетях

Лидер узбекской общины "Ватандош" Усман Баратов оказался под судом, получив срок в четыре года в учреждении общего режима из-за поста в социальных сетях, который был признан разжигающим ненависть. Разбирательство началось после его публикации с шуткой о стоимости яиц, дополненной изображением курицы и фразой: "Фиг вам с маслом, а не яйца! Верните петухов с фронта!".

Этот инцидент вызвал широкий резонанс как среди общественности, так и в правоохранительных органах после обращения "российских военных корреспондентов". Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился о начале уголовного дела на основании поступивших жалоб.

Усман Баратов в своих заявлениях выразил сожаление, что его помощник не убрал этот пост, который имел сатирический характер и не был направлен на оскорбление российских военнослужащих. Кроме того, в феврале текущего года Росфинмониторинг добавил Баратова в список террористов и экстремистов.

Фото: freepik

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