2 августа объявлено днем национального траура в Турции из-за смерти Исмаила Хании

В связи с трагической гибелью лидера политического бюро ХАМАС Исмаила Хании, турецкое правительство, под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, объявило 2 августа днем национального траура. Согласно официальному указу, транслировавшемуся телеканалом T1, этот поступок призван выразить соболезнования и солидарность с палестинским народом.

Хания прибыл в Тегеран, чтобы присутствовать на церемонии вступления в должность нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, которая состоялась 30 июля. На следующий день стало известно о его гибели. Пять высокопоставленных чиновников с Ближнего Востока сообщили изданию WSJ, что причиной смерти стала бомба, заложенная в помещении за два месяца до визита главы ХАМАС.

Ранее телеканалы Al Hadath и Al Arabiya выдвигали версию о ракетном ударе, ставшем причиной гибели Хании.

ХАМАС и Иран возложили ответственность за смерть Хании на Израиль. Израильская армия воздержалась от комментариев по этому поводу. По информации The Times of Israel, премьер-министр Биньямин Нетаньяху запретил членам правительства делать какие-либо заявления на эту тему. Исключение составил министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху, который охарактеризовал гибель Хании как "необходимую меру для очищения мира".

В тот же день, 30 июля, Израиль заявил о нанесении удара по Бейруту, в результате которого, по их данным, погиб высокопоставленный командир группировки "Хезболла" Фуад Шукр. Однако информация о его судьбе разнится: турецкий телеканал TRT сообщает, что Шукр выжил.

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