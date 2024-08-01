Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 02.08.2024 : 85,7833
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 02.08.2024 : 92,8499
В Турции назначен день траура по гибели Исмаила Хании
  1. Главная
  2. Мир

2 августа объявлено днем национального траура в Турции из-за смерти Исмаила Хании

В Турции назначен день траура по гибели Исмаила Хании

В связи с трагической гибелью лидера политического бюро ХАМАС Исмаила Хании, турецкое правительство, под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, объявило 2 августа днем национального траура. Согласно официальному указу, транслировавшемуся телеканалом T1, этот поступок призван выразить соболезнования и солидарность с палестинским народом.

Хания прибыл в Тегеран, чтобы присутствовать на церемонии вступления в должность нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, которая состоялась 30 июля. На следующий день стало известно о его гибели. Пять высокопоставленных чиновников с Ближнего Востока сообщили изданию WSJ, что причиной смерти стала бомба, заложенная в помещении за два месяца до визита главы ХАМАС.

Ранее телеканалы Al Hadath и Al Arabiya выдвигали версию о ракетном ударе, ставшем причиной гибели Хании.

ХАМАС и Иран возложили ответственность за смерть Хании на Израиль. Израильская армия воздержалась от комментариев по этому поводу. По информации The Times of Israel, премьер-министр Биньямин Нетаньяху запретил членам правительства делать какие-либо заявления на эту тему. Исключение составил министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху, который охарактеризовал гибель Хании как "необходимую меру для очищения мира".

В тот же день, 30 июля, Израиль заявил о нанесении удара по Бейруту, в результате которого, по их данным, погиб высокопоставленный командир группировки "Хезболла" Фуад Шукр. Однако информация о его судьбе разнится: турецкий телеканал TRT сообщает, что Шукр выжил.

Фото: From Wikimedia Commons/ Mstyslav Chernov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Джо Байден удовлетворён условиями обмена заключенными с Россией

Джо Байден удовлетворён условиями обмена заключенными с Россией

Президент США Джо Байден выразил удовлетворение в связи с освобождением американских граждан в рамках обмена заключенными между Вашингтоном и Москвой. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Белого дома.

Читать полностью
Совбез Израиля отговаривает граждан от поездок за границу

Совбез Израиля отговаривает граждан от поездок за границу

Совет национальной безопасности Израиля вновь обратился к гражданам с рекомендацией тщательно взвесить необходимость планируемых поездок за границу в связи с потенциальными угрозами со стороны Ирана, а также организаций "Хезболла" и ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel.

Читать полностью

Общество

Гарик Харламов готовится снова стать отцом

Гарик Харламов готовится снова стать отцом

У Гарика Харламова всё складывается как нельзя лучше: он растёт в профессиональном плане став креативным продюсером Comedy Club, женился на хорошенькой актрисе Катерине Ковальчук. Почему бы не задуматься о прибавлении в семействе.

Читать полностью
Роберт Дауни-младший станет самым высокооплачиваемым актёром всех времён

Роберт Дауни-младший станет самым высокооплачиваемым актёром всех времён

Накануне было объявлено, что Роберт Дауни-младший всё-таки возвращается во вселенную Marvel, но не как его любимый персонаж Железный человек, а как злодей из "Фантастической четвёрки" — Доктор Дум.

Читать полностью

Новости