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На Западе отметили ускоренное поражение Украины ценой атаки под Курском
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Похоронит Украину: на западе заявили об ускоренном поражении ВСУ после нападения под Курском

На Западе отметили ускоренное поражение Украины ценой атаки под Курском

Американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область приведет к ускорению их поражения в конфликте.

Он выразил мнение, что атака на территорию России была серьезной ошибкой со стороны Украины, которая не принесет ей пользы.

Миршаймер подчеркнул, что Россия не ожидала, что украинское руководство решится на такую рискованную авантюру. Шестого августа украинские войска вторглись в Курскую область, однако их наступление было остановлено. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что операция приведет к разгрому противника и выходу на государственную границу.

В целях обеспечения безопасности граждан в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

Фото: мультимедиа. минобороны. рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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