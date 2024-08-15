Перспективы лечения Альцгеймера и Паркинсона: простагландиновый аналог очищает мозг от белкового "мусора"

Исследователи из США выявили, что с возрастом стенки лимфатических сосудов мозга становятся менее эффективными в транспортировке спинномозговой жидкости, что негативно влияет на процесс очистки мозга от токсинов.

При этом стимуляция сосудов с использованием аналога гормона простагландина ускорила удаление "мусора" из тканей мозга, как сообщается в пресс-релизе Университета Рочестера. "Эти лимфатические сосуды расположены довольно близко к поверхности кожи, и теперь мы знаем, как повысить их эффективность.

Мы можем представить, как наш метод в сочетании с другими подходами может стать основой для разработки терапий при таких заболеваниях, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и других расстройствах, связанных с накоплением токсичных веществ в мозге," - отметил профессор Университета Рочестера Дуглас Келли, как передала пресс-служба учебного заведения.

Ученые уже более десяти лет исследуют функционирование так называемой глимфатической системы - комплекса, состоящего из каналов, которые параллельны кровеносным сосудам, и лимфатических сосудов, через которые циркулируют различные биожидкости мозга.

Эта система играет ключевую роль в круговороте спинномозговой жидкости и в удалении "мусора", который образуется в процессе жизнедеятельности нейронов.

Специалисты заинтересованы в том, как функционирование этой системы изменяется с возрастом, в частности, ее способность перекачивать спинномозговую жидкость с помощью лимфангионов - специализированных "отсеков" в лимфатических сосудах, чьи сокращения и пульсации способствуют движению жидкости.

Исследования биологов показали, что с возрастом работа лимфангионов ухудшается. Для этого они ввели набор наночастиц в спинномозговую жидкость молодых и пожилых мышей. Эти частицы позволили учёным отслеживать движение спинномозговой жидкости через лимфатические сосуды шеи, расположенные близко к коже.

В ходе эксперимента было установлено, что функционирование лимфангионов значительно нарушается с наступлением старости и при развитии болезни Альцгеймера. Как результат, у пожилых грызуновWikimedia Commons/Own work, AWG97, (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.) скорость циркуляции спинномозговой жидкости снижается на 63% по сравнению с молодыми особями, что приводит к более быстрому накоплению "мусора" в мозге.

Открытие заставило ученых провести исследование, чтобы выяснить, что произойдет в случае стимуляции лимфангионов с использованием аналога гормона простагландина (F2а), который широко применяется в медицине для активирования сокращений различных типов гладких мышц.

Введение этого вещества привело к нормализации функций лимфангионов и ускорению удаления "мусора" из мозговых тканей. Это открытие открывает перспективы для разработки методов очистки мозга у пациентов с болезнями Альцгеймера и Паркинсона, связанных с накоплением белкового "мусора", который вредит нервным клеткам.

Wikimedia Commons/Самодельный с помощью ChemDraw. , Кальверо, (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)