Бережный уход за главными овощами: 5 культур, которым нельзя золить в августе

Осторожно, август! Эти культуры не любят золу в это время года

Многие дачники и садоводы-любители с радостью используют в качестве органического удобрения древесную золу. Она действительно богата важными микроэлементами, благотворно влияющими на рост и развитие растений. Однако не все культуры одинаково хорошо реагируют на добавление золы в почву, особенно в определённые периоды вегетации. И одним из самых критичных в этом плане является август.

Август - месяц, когда большинство растений вступают в завершающий этап своего развития, готовясь к плодоношению или накоплению запасных питательных веществ на зиму. В это время они особенно чувствительны к любым резким изменениям условий произрастания, в том числе и к внесению золы. Поэтому для 5 важных культур полив золой в августе категорически не рекомендуется.

Картофель. Август - ключевой месяц для формирования и роста клубней. Внесение золы в этот период может вызвать появление пустот, трещин и других дефектов в клубнях, снизить их крахмалистость и лежкость. Морковь. Как и картофель, морковь в августе активно наращивает корнеплоды. Полив золой может спровоцировать растрескивание или загнивание корнеплодов, делая их непригодными к употреблению. Свекла. Август - время активного накопления сахаров в корнеплодах свёклы. Внесение золы в этот период, напротив, замедлит этот процесс, снизив сладость и качество урожая. Лук. Для луковичных культур август - решающий месяц для формирования крупных, плотных луковиц. Внесение золы в эту фазу остановит рост и накопление запасных веществ, что обернётся мелким, невыполненным урожаем. Зелень (петрушка, укроп, салат). Август - время замедления роста зелени, подготовка к покою. Полив золой активизирует процессы, что приведёт к чрезмерному огрублению листьев, потере вкусовых качеств.

Таким образом, для этих 5 овощных культур полив золой в августе категорически противопоказан. Он нарушит их естественные процессы подготовки к плодоношению или уходу в зимовку, что неизбежно приведёт к потере урожая. Запомните эти овощи и бережно относитесь к ним в последний летний месяц.

Фото: Santeri Viinamäki.