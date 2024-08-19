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Ушаков: начинать переговоры с Украиной пока некстати из-за
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Помощник Путина высказался о возможных переговорах с Киевом после атаки на Курскую область

Ушаков: начинать переговоры с Украиной пока некстати из-за "авантюры" в Курской области

Россия пока совершенно некстати начинать переговоры с Украиной после атаки ВСУ на Курскую область. Такое заявление корреспонденту Life. ru сделал помощник президента России Юрий Ушаков.

"Не знаю [сколько продлится пауза перед переговорами], всё зависит от ситуации на поле боя, в том числе в Курской области", — заявил помощник Владимира Путина.

По его словам, мирные инициативы, которые были ранее выдвинуты главой российского государства, пока не аннулированы.

Напомнив, что ранее в ходе встречи с руководством МИД России Владимир Путин озвучивал мирные инициативы, которые могли бы приблизить стороны к переговорам по украинскому конфликту. Так, Путин заявил, что для этого Киеву необходимо признать новые российские территории, остаться нейтральным и внеблоковым государством, а также частично снять санкции.

Фото: kremlin.ru

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