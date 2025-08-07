Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:01

Угонщики, лихачи и нарушители попали под прицел: в Москве запускают жёсткий фильтр для каршеринга

С 1 сентября каршеринг в Москве будет доступен только после верификации через Mos ID

С 1 сентября в Москве заработают новые правила для пользователей каршеринга — и коснутся они абсолютно всех, кто пользуется этими сервисами. Теперь, чтобы арендовать машину, придётся пройти верификацию через портал mos. ru. Что это значит и зачем всё это нужно — рассказываем.

Город наводит порядок: почему вводят верификацию

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об изменениях в своём Telegram-канале.

"Чтобы сделать этот сервис еще безопаснее, с 1 сентября вводим верификацию пользователей через Mos ID. Она уже действует для курьеров и пользователей аренды электросамокатов и показала высокую эффективность: аварийность с начала этого сезона снизилась на 60%", — рассказал Собянин.

То есть власти столицы ориентируются на успешный опыт с другими видами аренды транспорта. Теперь очередь дошла и до каршеринга. Ключевая задача — безопасность: проверенные пользователи — меньше аварий и нарушений.

Как это будет работать

Пользователю необходимо будет просто подтвердить свою учётную запись через Mos ID — это займёт минимум времени, как обещают власти. Уже сейчас такая система используется для самокатов и курьеров, и статистика говорит в её пользу: количество ДТП с участием арендованного транспорта заметно сократилось.

Интеграция Mos ID с сервисами аренды автомобилей даст возможность:

  • ограничить доступ к каршерингу для тех, кто систематически нарушает ПДД;

  • ускорить установление личности водителя в случае ДТП или других инцидентов;

  • повысить уровень ответственности среди пользователей.

Это решение также облегчает работу полиции и экстренных служб, особенно в ситуациях, когда важно как можно быстрее установить, кто находился за рулём.

Уже есть первые результаты

Ещё до внедрения верификации через Mos ID в сегменте каршеринга начали происходить позитивные изменения. Как сообщалось ранее, с января по май 2025 года количество аварий по вине водителей арендованных автомобилей снизилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Этот показатель особенно впечатляет на фоне роста популярности каршеринга: число поездок увеличилось, продолжительность маршрутов — тоже, а вот аварий стало меньше. География наибольших улучшений — Казань, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Это говорит о том, что эффект от ужесточения контроля уже ощущается за пределами столицы.

