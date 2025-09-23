Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:51

Зоомагазины разводят вас на деньги? Эксперты назвали 5 самых бесполезных покупок для питомцев

Специалисты выявили топ-5 ненужных аксессуаров для кошек и собак

Мы любим баловать своих хвостатых и хотим, чтобы у них было всё самое лучшее. Рынок зоотоваров пестрит новинками: от фонтанов для воды до "умных" мисок. Но далеко не все из этих вещей реально нужны. Часть гаджетов скорее радует глаз хозяина, чем помогает животному. Разберёмся, какие покупки чаще всего оказываются бесполезными.

Поилка-фонтан

На первый взгляд — стильно и необычно. Струйка воды бежит, будто из крана, а питомец пьёт с удовольствием. Но на практике:

  • устройство нужно мыть так же часто, как миску, но это сложнее;

  • фильтры и помпы требуют регулярной замены;

  • подойдёт только питомцам, которые обожают воду.

Если цель — просто приучить кота или собаку пить больше, фонтан малоэффективен.

Интерактивная миска

Совмещает кормушку и игрушку. Для питомца это скорее забава: он играет с едой, а не ест спокойно. Для хозяина — забавный контент для соцсетей. Но реальной пользы для кормления почти нет.

Двойная литая миска

Выглядит аккуратно и симметрично: две ёмкости в одном корпусе. Но у неё есть минус — мытьё. Такую миску приходится очищать целиком каждый раз, даже если грязна только одна часть. Вода в ней быстро загрязняется от крошек, летящих во время еды.

Лапомойка

Пластиковая ёмкость со щётками для очистки лап после прогулки кажется удобной. Но:

  • подходит только для лап,

  • живот и шерсть на боках всё равно придётся мыть отдельно.

Классический тазик или ванна оказываются универсальнее.

Модные когтеточки

Картонные когтеточки сегодня продаются в дизайнерских вариантах. Но часто кошки игнорируют их, предпочитая мебель или обои. Всё зависит от текстуры. Лучше подбирать материал, схожий с тем, что питомец уже любит драть.

Сравнение "модное vs. практичное"

Гаджет Выглядит На деле
Поилка-фонтан Красиво, необычно Сложно мыть, нужен уход
Интерактивная миска Забавно Игрушка, а не кормушка
Двойная литая миска Симпатично Трудно чистить
Лапомойка Удобная идея Не решает проблему полностью
Модная когтеточка Милый дизайн Кошка может игнорировать

Советы шаг за шагом: как выбирать товары для питомцев

  1. Сначала наблюдайте за питомцем — что ему реально нравится.

  2. Ставьте на первое место удобство мытья и гигиену.

  3. Изучайте отзывы владельцев, а не только рекламу.

  4. Отдавайте предпочтение простым и долговечным вещам.

  5. Помните: не каждый тренд принесёт пользу именно вашему любимцу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать гаджет из рекламы.

  • Последствие: вещь пылится или быстро ломается.

  • Альтернатива: выбирать проверенные и нужные аксессуары.

  • Ошибка: ориентироваться на внешний вид.

  • Последствие: неудобство в уходе.

  • Альтернатива: выбирать практичные и легко моющиеся материалы.

  • Ошибка: думать, что все кошки любят когтеточки.

  • Последствие: порча мебели.

  • Альтернатива: подобрать материал, похожий на любимую текстуру питомца.

А что если…

А что если компании будут выпускать товары после тестирования на "реальных" питомцах? Возможно, рынок зоотоваров изменится: вместо десятков бесполезных гаджетов появятся вещи, действительно облегчающие жизнь и животным, и хозяевам.

Плюсы и минусы модных гаджетов

Плюсы Минусы
Красивый дизайн Часто бесполезны
Новизна, эффект "вау" Трудно чистить
Интерес для хозяина Питомец может не оценить
Иногда — развлечение Быстро выходят из строя

FAQ

Стоит ли покупать фонтан для кошки?

Только если питомец обожает воду. Для остальных достаточно обычной миски.

Работают ли лапомойки?

Частично. Они очищают лапы, но не заменяют полноценное мытьё.

Есть ли универсальная когтеточка?

Нет. Нужно подбирать материал под предпочтения конкретной кошки.

Мифы и правда

  • Миф: модный гаджет делает уход проще.
    Правда: часто он лишь добавляет хлопот.

  • Миф: все кошки любят когтеточки.
    Правда: многие предпочитают мебель.

  • Миф: двойная миска удобнее двух отдельных.
    Правда: отдельные миски проще мыть и гигиеничнее.

Три интересных факта

  1. Кошки тратят до 30% времени бодрствования на уход за собой, но выбор когтеточки у каждой индивидуален.

  2. У собак после прогулки чаще всего пачкаются не только лапы, но и низ живота.

  3. Многие владельцы покупают фонтанчики для воды "для красоты", а не из-за нужды питомца.

Исторический контекст

  • XX век — первые миски и когтеточки были максимально простыми.

  • 2000-е — рост рынка зоотоваров, появление дизайнерских решений.

  • Сегодня — бум "умных" и модных гаджетов, не всегда практичных.

Любовь к питомцам часто подталкивает нас к лишним покупкам. Но мода не всегда совпадает с реальными потребностями животных. Лучше ориентироваться на удобство, гигиену и привычки хвостатого друга. Ведь для него важнее внимание и забота, чем дорогая, но бесполезная игрушка.

