Кукла Лабубу как тренд
Кукла Лабубу как тренд
Александр Александров Опубликована сегодня в 3:31

Личный опыт: почему сувениры почти всегда оказываются бесполезными

Почему туристические сувениры часто оказываются бесполезными

Каждый, кто много путешествовал, сталкивался с этой ситуацией: чемодан возвращается полным сувениров, а через месяц они оказываются забытыми. Магниты, брелоки, мини-статуэтки — в момент покупки кажутся символом поездки, но дома быстро превращаются в "пылесборники".

Почему так происходит

Сувениры чаще всего покупаются на эмоциях. Хочется оставить память о месте, но предмет оказывается слишком безличным. Магнит с Эйфелевой башней одинаков у тысячи туристов, а китайский брелок из лавки на пляже никак не отражает личных впечатлений.

Личный опыт

Когда я впервые поехал в Азию, я купил десяток дешёвых сувениров. Через пару месяцев они лежали в ящике, а радости не приносили. Тогда я решил изменить привычку и начал выбирать то, что будет полезным в повседневной жизни.

Что брать вместо сувениров

Я стал привозить продукты: местный чай, специи, шоколад или вино. Еда и напитки не занимают место надолго, зато позволяют снова почувствовать вкус поездки. Ещё один вариант — небольшие вещи для дома: кухонное полотенце с местным орнаментом, кружка или ручка, которые используются каждый день. Они напоминают о путешествии не пылью на полке, а реальными моментами.

Сувениры для близких

Для друзей и семьи лучше всего работают практичные подарки — те, что можно съесть или использовать. Баночка варенья, специи или косметика из натуральных ингредиентов — это гораздо приятнее, чем очередная статуэтка.

Итог

Сувениры перестают быть хламом, когда они несут практическую ценность или личный смысл. Тогда они напоминают о путешествии настоящими эмоциями, а не очередной вещью на полке.

