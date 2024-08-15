Почему мёд не станет полезной заменой сахару: диетолог назвала две простых причины

При добавлении в чай или другой горячий напиток мёд утрачивает большинство витаминов и микроэлементов, поэтому его нельзя считать полезной заменой сахару, рассказала в беседе с RT врач-диетолог Елена Соломатина.

"Мёд прежде всего должен быть натуральным, то есть это не медовый продукт, и тогда он достаточно полезный. Он содержит витамины, микро- и макроэлементы и ряд органических кислот", — перчислила эксперт.

Соломатина добавила, что при этом мёд содержит много природного сахара, поэтому надеяться, что он станет полезной заменой промышленному сахару, не стоит. Кроме того, мёд являтся известным аллергеном, напомнила специалист.

Чтобы получить пользу от продукта, диетолог посоветовала не добавлять его в горячий чай или выпечку.

Эксперт предостерегла от поедания мёда натощак, так как продукт стимулирует выработку ферментов поджелудочной железой.

"Поэтому на голодный желудок его не стоит принимать, либо после этого нужно всё равно поесть", — заключила она.

Фото: Freepik.