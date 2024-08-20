Отпугивают червей и лечат от рака: молекулярный биолог рассказала о пользах некоторых грибов

Молекулярный биолог, биохимик и спортивный диетолог Юлия Дробышева в беседе с NewsInfo.Ru рассказала, что грибы занимают особое место в питании человека, хотя и считаются тяжёлой пищей из-за специфики их состава. Они находятся на грани между растениями и насекомыми по структуре, что сказывается на их усваиваемости. Интересно, что лисички выделяются среди других грибов благодаря своей устойчивости к поражению червями — это связано с наличием горького вещества с антибактериальными свойствами, которое также используется как природное средство против паразитов.

"Лисички обладают не только антипаразитарными, но и, по некоторым данным, противораковыми свойствами, что делает их уникальными среди грибов," — комментирует эксперт.

Белые грибы, с другой стороны, называют "царём грибов" благодаря их богатому вкусу и сходству с мясом по питательным качествам. Однако, стоит помнить, что грибы активно накапливают токсичные вещества из окружающей среды, поэтому даже самые полезные из них могут стать опасными, если растут вблизи загрязнённых территорий.

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