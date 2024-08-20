Отпугивают червей и лечат от рака: молекулярный биолог рассказала о пользах некоторых грибов

Молекулярный биолог, биохимик и спортивный диетолог Юлия Дробышева в беседе с NewsInfo.Ru рассказала, что грибы занимают особое место в питании человека, хотя и считаются тяжёлой пищей из-за специфики их состава. Они находятся на грани между растениями и насекомыми по структуре, что сказывается на их усваиваемости. Интересно, что лисички выделяются среди других грибов благодаря своей устойчивости к поражению червями — это связано с наличием горького вещества с антибактериальными свойствами, которое также используется как природное средство против паразитов.
"Лисички обладают не только антипаразитарными, но и, по некоторым данным, противораковыми свойствами, что делает их уникальными среди грибов," — комментирует эксперт.
Белые грибы, с другой стороны, называют "царём грибов" благодаря их богатому вкусу и сходству с мясом по питательным качествам. Однако, стоит помнить, что грибы активно накапливают токсичные вещества из окружающей среды, поэтому даже самые полезные из них могут стать опасными, если растут вблизи загрязнённых территорий.
Фото: commons.wikimedia.org/Seredinskiysampo (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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