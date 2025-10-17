Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Советы друзей при покупке авто
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:57

Авто после покупки — как бомба с часовым механизмом: что нужно срочно заменить, чтобы не рвануло на ходу

После покупки автомобиля с пробегом требуется заменить ремень ГРМ, помпу и масло

Покупка автомобиля с пробегом — дело обычное для многих россиян, и в этом нет ничего предосудительного. Главное — правильно подготовить машину к дальнейшей эксплуатации, чтобы она прослужила долгие годы. Опытные перекупщики напоминают, что после приобретения подержанного автомобиля крайне важно заменить ряд расходников и технических жидкостей, иначе высок риск дорогостоящего ремонта.

Основные расходники, которые стоит заменить

Если автомобиль уже прошёл 90-100 тысяч километров и более, в первую очередь нужно обратить внимание на ремень ГРМ, помпу, приводные ролики и ремень генератора.

"Эти расходники, как правило, автомобилисты не меняют даже при достижении большого пробега, если заходит речь о продаже", — отметил перекуп.

Многие избегают этой замены, потому что она требует значительных затрат, однако игнорирование процедуры может привести к обрыву ремня ГРМ и капитальному ремонту двигателя.

Масло и фильтры

При покупке автомобиля с рук почти все автовладельцы меняют моторное масло, фильтры и тормозные колодки. Однако часто забывают про топливный фильтр. Его ресурс составляет всего 15-20 тысяч километров, а чистота топлива напрямую влияет на долговечность двигателя.

"Стоит напомнить, что от чистоты горючего, попадающего в мотор, напрямую зависит его срок службы", — добавил перекуп.

Трансмиссия и охлаждающая жидкость

Неважно, какой тип коробки передач установлен: "робот", АКПП, вариатор или механика — после покупки подержанной машины рекомендуется сразу заменить масло в КПП. Регламент замены составляет 50-70 тысяч километров, но многие автолюбители экономят на этом, сокращая ресурс коробки почти вдвое. Аналогичная ситуация с охлаждающей жидкостью в двигателе.

"На современных автомобилях антифриз со временем выделяет осадок, и несвоевременная замена может привести к засорению радиатора и каналов охлаждения", — пояснил перекуп.

Рекомендованная замена охлаждающей жидкости — каждые два года или через 50-90 тысяч километров пробега, в зависимости от модели автомобиля и двигателя.

Тормозная система

Тормозные колодки обычно меняют сразу после смены владельца, но о других элементах тормозной системы часто забывают. Необходимо также заменить тормозную жидкость и проверить состояние дисков.

"При покупке автомобиля с рук у нового владельца должен быть запас средств в 120-150 тысяч рублей на комплексное обслуживание ТС, чтобы исключить ситуации, когда может вылезти та или иная неисправность в дороге", — подчеркнул перекуп.

Советы шаг за шагом

  1. Заменить ремень ГРМ, помпу, ролики и ремень генератора при пробеге более 90 тысяч километров.

  2. Обновить моторное масло, фильтры и тормозные колодки.

  3. Не забыть про топливный фильтр.

  4. Сразу заменить масло в коробке передач.

  5. Обновить охлаждающую жидкость и тормозную жидкость.

  6. Проверить тормозные диски и общее состояние тормозной системы.

А что если не менять вовремя?

Игнорирование этих процедур может привести к поломке двигателя, выходу из строя коробки передач или проблемам с тормозной системой, что создаёт риск аварийных ситуаций и крупных финансовых затрат.

FAQ

Как выбрать автосервис для замены расходников?
Рекомендуется выбирать сервис с положительными отзывами и официальной гарантией на работы.

Сколько стоит полный комплекс обслуживания после покупки авто с пробегом?
Средняя сумма составляет 120-150 тысяч рублей, включая все ключевые замены.

Что лучше: делать замену самостоятельно или доверить профессионалам?
Для большинства водителей безопаснее и быстрее обратиться к профессионалам, особенно при сложной работе с ремнями ГРМ и коробкой передач.

Мифы и правда

  • Миф: "Антифриз можно менять раз в пять лет".
    Правда: современные составы требуют замены каждые два года или через 50-90 тысяч километров.

  • Миф: "Ремень ГРМ меняется только при обрыве".
    Правда: несвоевременная замена может привести к капитальному ремонту двигателя.

Интересные факты

  1. Топливный фильтр нужно менять каждые 15-20 тысяч километров, а многие владельцы игнорируют это правило.

  2. Замена масла в коробке передач увеличивает срок её службы почти вдвое.

  3. Современные антифризы могут образовывать осадок даже при регулярном использовании, что влияет на эффективность охлаждения.

Исторический контекст

Первые автомобили с пробегом продавались ещё в начале XX века, но серьёзного внимания к замене расходников уделяли лишь с 1950-х годов, когда начали массово появляться регламенты технического обслуживания.

