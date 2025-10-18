Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
мебельный салон с современным интерьером
мебельный салон с современным интерьером
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:49

Экономия, которая мстит: вещи с рук, способные навредить вашему здоровью

Эксперты рассказали, какие вещи нельзя покупать с рук: мебель, ковры и техника под запретом

Покупка предметов интерьера и бытовой техники с рук — распространённый способ сэкономить. На онлайн-площадках можно найти редкие модели мебели, дизайнерские вещи и даже новые товары по цене значительно ниже рыночной. Однако далеко не каждая удачная на первый взгляд сделка оказывается безопасной. Некоторые предметы способны не только испортить впечатление от обновки, но и негативно сказаться на здоровье и комфорте жильцов.

Ковры: рассадник аллергенов и паразитов

Ковры — одни из самых рискованных предметов при покупке с рук. Даже если изделие выглядит чистым, оно может хранить в себе пыль, споры грибка, плесень, пылевых клещей и даже насекомых - блох, моль, клопов. Ворс прекрасно удерживает микрочастицы и запахи, избавиться от которых в домашних условиях почти невозможно.

Специалисты по клинингу отмечают: даже один непродезинфицированный ковер способен вызвать аллергические реакции и стать источником неприятного запаха в доме.

Если всё же решено купить подержанный ковер, перед использованием его необходимо отдать в химчистку с глубокой обработкой паром и антисептическими средствами. Только профессиональная чистка уничтожит невидимых паразитов и нейтрализует аллергенные соединения.

Пылесосы: техника, которой не стоит доверять

На первый взгляд, покупка б/у пылесоса кажется выгодной, особенно если он от известного бренда. Но в действительности такой прибор может оказаться неэффективным и небезопасным.

  • Изношенные фильтры плохо задерживают пыль, из-за чего загрязнения возвращаются в воздух.

  • Мотор старой модели нередко перегревается и отключается, а замена деталей обходится почти в цену нового устройства.

  • Старые пылесосы потребляют больше электроэнергии и не соответствуют современным стандартам фильтрации.

Если бюджет ограничен, лучше выбрать новый, но недорогой пылесос - даже базовая современная модель обеспечит лучший результат, чем техника с рук.

Диваны и кресла: скрытая угроза под обивкой

Мягкая мебель, купленная с рук, может скрывать целый набор неприятных сюрпризов.

  • В старых диванах нередко заводятся клопы и тараканы, которые быстро расселяются по квартире.

  • Изделие может стать источником аллергенов и затхлого запаха, впитавшегося в ткань.

  • Каркасные конструкции с изношенными пружинами не обеспечивают поддержку позвоночнику и увеличивают риск болей в спине.

Даже если мебель выглядит ухоженной, внутри может скрываться влага, грибок или насекомые, особенно если диван хранился в подвале или на складе.

Покупать такую мебель стоит только после внешнего осмотра и обязательной химчистки. А если обивка повреждена — лучше сразу перетянуть изделие новой тканью.

Блендеры и кухонная техника: сомнительная экономия

Кухонные приборы, особенно блендеры и миксеры, имеют ограниченный ресурс работы. При покупке с рук сложно определить степень износа:

  • Лезвия могут быть тупыми, а заточка обойдётся в дополнительную сумму.

  • Двигатель нередко перегревается и выходит из строя при первом же включении.

  • В некоторых случаях пластиковые детали содержат микротрещины, где скапливаются остатки пищи — это источник бактерий.

Безопаснее выбрать новый прибор в гарантийном магазине — современные модели энергоэффективны, а риск поломки минимален.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупать мягкую мебель без проверки.
    Последствие: Появление клопов и аллергенов.
    Альтернатива: Заказать чистку паром или выбрать новую недорогую модель.

  • Ошибка: Использовать старую бытовую технику.
    Последствие: Поломки, высокий расход электроэнергии.
    Альтернатива: Новые энергоэффективные устройства с гарантией.

  • Ошибка: Покупать б/у ковры и матрасы.
    Последствие: Аллергия, грибок, насекомые.
    Альтернатива: Приобретать новые изделия с сертификатами безопасности.

Таблица: что не стоит покупать с рук

Предмет Потенциальная опасность Безопасная альтернатива
Ковры Пыль, грибок, паразиты Новый с антибактериальной обработкой
Пылесос Изношенные фильтры, перегрев Современная модель с HEPA-фильтром
Диван, кресло Аллергены, насекомые, деформация Новая мебель с жёстким каркасом
Блендер Изношенные лезвия, поломка мотора Новый прибор с гарантией
Матрас Пылевые клещи, деформация Новый ортопедический матрас

Матрас: невидимая угроза для сна

Состояние матраса напрямую влияет на качество отдыха, осанку и общее самочувствие. Б/у изделия могут содержать пылевых клещей, бактерии и грибок, а также источать неприятный запах. Кроме того, пружины и наполнитель со временем теряют упругость, из-за чего матрас быстрее деформируется.

Врачи-ортопеды подчёркивают: даже незначительная просадка в центре может вызывать боли в спине и бессонницу.

Даже тщательная чистка не гарантирует, что удастся избавиться от всех микроорганизмов. Поэтому покупка подержанного матраса — риск, который не оправдан ни при каких скидках.

