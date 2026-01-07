Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:21

Подержанный кореец или новый китаец — самый сложный выбор на российском авторынке в 2025

У Kia Sportage возникают задиры цилиндров после 100 тыс км — Логинов

Выбор автомобиля в бюджете около 3,5 млн рублей все чаще превращается в компромисс между прошлым и настоящим: подержанный корейский кроссовер или новый автомобиль китайской марки. Оба варианта имеют свои плюсы и риски, особенно если речь идет о машинах с солидным пробегом. Об этом сообщает журнал "За рулем", опросивший автоэксперта Сергея Логинова.

Проблемы подержанного Kia Sportage

Рассматривая десятилетний Kia Sportage, эксперт обращает внимание на типовые неисправности, которые проявляются после значительного пробега. Наиболее уязвимыми оказываются автомобили с показателями 100-150 тысяч километров, где начинают сказываться конструктивные особенности двигателя и трансмиссии.

"У Kia Sportage после 100 тыс. км возникают задиры цилиндров", — отмечает автоэксперт Сергей Логинов.

Кроме того, нередко фиксируется растяжение цепи ГРМ и сопутствующие проблемы, устранение которых требует серьезных вложений. Тем не менее специалист считает, что капитальный ремонт в ряде случаев экономически оправдан, особенно с учетом текущих цен на новые автомобили.

Цены и реальность рынка

Еще несколько лет назад новый Kia Sportage можно было приобрести примерно за 3,5 млн рублей. Сейчас ситуация изменилась: через параллельный импорт стоимость модели приблизилась к отметке в 5 млн рублей. Для многих покупателей такой рост делает вариант с новым корейским кроссовером недоступным.

Именно поэтому владельцы с бюджетом до 3,5 млн рублей все чаще смотрят либо на автомобили с пробегом, либо на новые модели других марок. Здесь и возникает дилемма — вкладываться в ремонт проверенной модели или рискнуть с новым, но менее знакомым брендом.

Альтернатива в виде новых "китайцев"

В качестве современных альтернатив Сергей Логинов называет китайские кроссоверы, официально представленные на российском рынке. В ценовом диапазоне около 3,5 млн рублей он выделяет Haval F7, Geely Atlas и Chery Tiggo7 Pro. По габаритам и уровню оснащения эти модели сопоставимы с Kia Sportage, при этом покупатель получает новый автомобиль с гарантией.

При увеличении бюджета до 5 млн рублей эксперт рекомендует обратить внимание на импортируемые Volkswagen Tiguan или Hyundai Santa Fe, которые могут стать компромиссом между привычным качеством и актуальным состоянием рынка.

Какие варианты вызывают сомнения

Отдельно Логинов высказался о моделях марки KGM (бывший SsangYong), официально продающихся в России. По его оценке, они не могут служить полноценной заменой ни подержанному Sportage, ни более популярным китайским кроссоверам. Эксперт указывает на более низкое качество и риск проблем с двигателями, которые могут возникнуть еще до пробега в 100 тысяч километров.

Таким образом, выбор между старым Sportage и новым "китайцем" зависит от готовности владельца мириться либо с техническими рисками пробега, либо с неопределенностью относительно ресурса и ликвидности новых марок.

