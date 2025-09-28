Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
такси, Яндекс Go
такси, Яндекс Go
© Wikimedia Commons by RG72 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 I
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:16

Автопарки сбрасывают иномарки: вторичный рынок готовится к обвалу цен

Закон о такси с 1 марта обяжет компании перейти на LADA и "Москвич"

Российские автолюбители давно привыкли лавировать между высокими ценами на новые автомобили и ограниченным выбором на вторичном рынке. Для многих семей покупка машины без крупных вложений и риска дорогостоящего ремонта становится настоящим испытанием. Однако последние изменения в законодательстве неожиданно открыли возможность выгодных покупок на рынке подержанных автомобилей.

Что изменилось

Закон о регулировании таксомоторных перевозок вступает в силу с 1 марта. Согласно новым правилам, таксопарки больше не смогут использовать иностранные автомобили, включая популярные Hyundai, Kia, Toyota или Mercedes. Основной упор теперь делается на отечественные бренды: LADA, "Москвич" и некоторые китайские марки, локализовавшие производство в России.

Фактически это означает массовое обновление автопарков. Таксопарки вынуждены будут избавиться от огромного количества вполне ещё свежих иномарок.

Почему это выгодно покупателям

Таксомоторные компании начали предлагать своим водителям и сторонним клиентам выкуп автомобилей по цене заметно ниже рыночной. Машины действительно имеют большой пробег, а иногда и следы интенсивной эксплуатации. Но их стоимость в разы привлекательнее аналогичных предложений на вторичке.

Среди таких автомобилей можно встретить и легендарные Toyota Camry, и корейские седаны Hyundai Sonata или Kia Optima. Есть и кроссоверы китайских марок — от Chery до Haval. При этом часть машин эксплуатировалась бережно: многие ездили под чехлами, а регулярное техобслуживание в парках снижало риск серьёзных поломок.

Сравнение: рынок vs таксопарки

Параметр Обычный вторичный рынок Авто из таксопарков
Цена рыночная или выше ниже среднего уровня
Пробег часто неизвестен фиксируется и документируется
Состояние разное, без гарантий требует ремонта, но ТО проводилось регулярно
Модели ограниченный выбор широкий набор седанов и кроссоверов
Доступность штучные предложения массовый выход сотен машин

Советы шаг за шагом: как выбрать автомобиль из таксопарка

  1. Определите бюджет и модельный ряд, который вас интересует (например, седаны Hyundai или кроссоверы Chery).

  2. Изучите предложения автопарков вашего региона — у крупных компаний есть собственные площадки для продажи.

  3. Проверьте автомобиль по базам ГИБДД и страховых компаний.

  4. Обязательно проведите диагностику у независимого механика.

  5. Рассчитайте возможные затраты на восстановление салона, ходовой и кузова.

  6. Подготовьте резерв на страхование ОСАГО и, при необходимости, КАСКО.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: купить машину без проверки истории.
    Последствие: скрытые ДТП или арест.
    Альтернатива: использовать сервисы "Автотека" или "Госуслуги".

  • Ошибка: игнорировать пробег.
    Последствие: повышенные расходы на ремонт двигателя и трансмиссии.
    Альтернатива: выбирать авто с документально подтверждённым пробегом.

  • Ошибка: экономить на предпродажной диагностике.
    Последствие: непредвиденные вложения после покупки.
    Альтернатива: заказать расширенную диагностику в сервисе.

А что если…

А что если рынок буквально "захлестнёт" волна дешёвых автомобилей? В этом случае цены на подержанные Hyundai, Toyota и даже китайские Chery могут упасть ещё сильнее. Для покупателей это шанс обновить машину с минимальными вложениями. Но при массовом спросе лучшие варианты быстро уйдут, поэтому затягивать с решением не стоит.

Плюсы и минусы покупки авто из таксопарка

Плюсы Минусы
Низкая цена Высокий пробег
Регулярное ТО Изношенный салон
Прозрачная история Возможные кузовные ремонты
Широкий выбор моделей Перспективные вложения в ремонт
Быстрая сделка Риск скрытых дефектов

FAQ

Как выбрать лучшее предложение?
Сравнивайте цены с рыночными и выбирайте машины с прозрачной историей и подтверждённым ТО.

Сколько стоят такие автомобили?
К примеру, Hyundai Sonata с пробегом 200 тыс. км можно купить примерно за миллион рублей, что существенно ниже рыночных предложений.

Что лучше: авто с большим пробегом или младше по возрасту, но с износом?
Лучше отдать предпочтение более свежему году выпуска — восстановление кузова и салона обычно дешевле ремонта двигателя.

Мифы и правда

  • Миф: "Такси — это всегда убитая машина".
    Правда: многие авто обслуживались по регламенту и сохранили ресурс.

  • Миф: "Такие машины никому не нужны".
    Правда: спрос на дешёвые Camry или Sonata стабильно высок.

  • Миф: "Все китайские автомобили быстро разваливаются".
    Правда: Chery и Haval за последние годы показали хорошую надёжность.

Три интересных факта

  1. В Москве работает более 200 тыс. такси, и значительная часть автопарка будет заменена.

  2. Toyota Camry входила в топ популярных машин у таксистов, что обеспечит массовое предложение на вторичке.

  3. В некоторых регионах уже появились первые площадки, где таксопарки распродают авто напрямую.

Исторический контекст

Подобные ситуации уже случались: в начале 2000-х годов, когда госструктуры массово меняли автопарк, на рынок поступило множество "свежих" машин по сниженным ценам. Тогда покупатели также могли приобрести достойный транспорт с минимальными затратами. Сегодня история повторяется, но в масштабе таксомоторной отрасли.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дальнобойщики используют поворотники для предупреждения о безопасности обгона вчера в 23:54

Почему фуры мигают поворотниками без манёвра? ГАИ даёт исчерпывающий ответ

Почему водители автобусов и фур включают поворотники, но не сворачивают? ГАИ объяснило скрытый смысл таких сигналов на трассе.

Читать полностью » Каркасные шторки на передних стёклах запрещены для водителей вчера в 23:29

Автомобилисты годами нарушали правила, даже не подозревая об этом: всё дело в шторках на стёклах

Можно ли использовать шторки на передних стёклах автомобиля? Полиция объяснила, чем это грозит и какие есть законные альтернативы.

Читать полностью » Исследование показало, как убрать царапины с бампера без дорогостоящего ремонта вчера в 22:56

Царапины на бампере — это не приговор: способ ремонта, который удивит даже мастеров

Можно ли убрать царапины на бампере без дорогостоящей покраски? В автосервисе показали простой способ, который обойдётся всего в несколько сотен рублей.

Читать полностью » Функция Kick Down под педалью газа обеспечивает резкое ускорение машины вчера в 22:12

Откройте глаза на свой автомобиль: эти скрытые кнопки могут изменить ваше представление о вождении

Какие кнопки есть в машине, но остаются незамеченными годами? Автосалон раскрыл секреты скрытых функций, о которых не знают многие водители.

Читать полностью » Mercedes-Benz инвестирует в Athos Silicon для развития чиплетных платформ автопилота вчера в 21:24

Мозг машины оживает: как Mercedes-Benz научит автопилот думать самостоятельно

Mercedes-Benz инвестирует в Athos Silicon и чиплетные технологии, создавая модульные платформы, которые меняют подход к автопилоту и безопасности.

Читать полностью » Новый Chevrolet Cobalt 2025 оснастили системой изменения фаз газораспределения вчера в 20:58

Маленький Cobalt, большие фокусы: как обновленный мотор догнал технологии BMW

Новый Chevrolet Cobalt получил технологию, схожую с BMW: DVCP улучшает динамику, ускорение и экономию топлива для повседневной езды.

Читать полностью » BMW стала самой популярной немецкой маркой на вторичном рынке России в 2025 году — данные вчера в 19:54

Железные короли вторички: как немецкие авто правят рынком России

Популярность BMW, Audi и Mercedes-Benz на российском рынке б/у автомобилей сохраняется: эксперты отмечают стабильный спрос и изменчивые предпочтения покупателей.

Читать полностью » Продажи китайских автомобилей в Европе достигли 43,5 тыс. единиц в августе — данные аналитиков вчера в 18:48

Поднебесная едет в Европу: как китайские автомобили обошли Audi и Renault

Китайские автомобили стремительно укрепляют позиции в Европе, обгоняя старых гигантов и меняя привычный рынок электромобилей и гибридов.

Читать полностью »

Новости
Дом

Тёплое постельное бельё на зиму: фланель, байка, махра и другие ткани
Спорт и фитнес

Суперсеты в фитнесе: упражнения для ног, кора и выносливости от тренеров
Красота и здоровье

Врач Анастасия Лозикова рассказала о пользе баклажанов
Садоводство

Выбор сорта вишни зависит от климата: для северных регионов выбирайте морозостойкую Морозовку
Еда

Пюре из картофеля и кабачков получается нежным и полезным
Еда

Хрустящие куриные крылышки во фритюре готовится за 30 минут
Питомцы

Кинолог: мопс превращается в терапевта для одиноких людей и семей
УрФО

Пермский институт ФСИН передал немецкую овчарку для службы в Свердловскую область
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet