Машина мечты или бывшее такси: как не попасться на главную ловушку рынка

Казалось бы, купить машину с пробегом — удачное решение: цена ниже, внешний вид зачастую приличный, а выбор огромный. Но именно в этом и кроется главная ловушка — часть таких автомобилей долгие годы отработала в такси и уже "выжата" до предела. Распознать такую машину не всегда просто, ведь продавцы умеют маскировать её реальную историю.

Как вычислить бывшее такси

Автоэксперт отмечает, что чаще всего для таксопарков выбирают автомобили в базовых комплектациях, белого цвета и без сложных технических решений. Такой окрас удобен — на кузов легко наносится реклама компании, а при помощи плёнки удаётся скрыть сколы и царапины.

"Машины для такси обычно берут самые простые, дешёвые в ремонте и обслуживании. Внешне они могут выглядеть прилично, но ресурс у них практически исчерпан", — объясняет эксперт.

Ранее в таксопарках лидировали Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Ford Focus и Toyota Camry. Сегодня им на смену пришли китайские модели: Haval Jolion, Geely Atlas и Chery Tiggo 7 Pro. Но ресурс у них, как утверждают специалисты, нередко ещё меньше.

Что должно насторожить покупателя

Первое, на что стоит обратить внимание, — это сведения о предыдущем владельце. Автомобили, зарегистрированные на юридических лиц, в большинстве случаев эксплуатировались в такси или корпоративных парках.

Среди характерных признаков активного использования эксперты выделяют:

скрученный одометр — таксисты часто "отматывают" пробег;

накладки на руль и накидки на сиденья, скрывающие износ;

люфт дверей, возникающий из-за частого открывания;

сильно стёртый подлокотник.

Также важно учитывать, что машины из такси подвергаются регулярным, но дешёвым ремонтам — в них вкладывают ровно столько, чтобы они могли продолжать приносить доход.

Технические маркеры износа

Даже если автомобиль внешне выглядит ухоженным, проверить его техническое состояние необходимо особенно тщательно.