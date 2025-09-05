Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:18

Дорогие, но востребованные: почему эти кроссоверы не теряют покупателей

Renault Duster и Volkswagen Tiguan вошли в топ-3 подержанных SUV — "Автостат"

По данным агентства "Автостат", внедорожники и кроссоверы продолжают уверенно удерживать значительную долю рынка подержанных автомобилей в России. За январь-июль 2025 года они заняли 26% всех продаж.

Лидеры среди иномарок

Гендиректор агентства Сергей Целиков сообщил, что наиболее востребованными стали:

  • Toyota RAV4 - 24,9 тыс. перепроданных авто;

  • Renault Duster - 19,1 тыс.;

  • Volkswagen Tiguan - 18,3 тыс.

Чуть ниже в рейтинге оказались:

  • Nissan X-Trail - 18 тыс.;

  • Nissan Qashqai - 17,6 тыс.

Топ-12 популярных моделей

В десятку (и чуть шире) самых продаваемых подержанных кроссоверов также вошли:

  • Mitsubishi Outlander

  • Hyundai Creta

  • BMW X5

  • Hyundai Santa Fe

  • Honda CR-V

  • Kia Sorento

  • Hyundai Tucson

Общие цифры

За 7 месяцев 2025 года в России сменили владельцев более 850 тыс. кроссоверов и внедорожников. Это подтверждает устойчивый спрос на автомобили такого класса, несмотря на высокие цены и общую конкуренцию на вторичном рынке.

