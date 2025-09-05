Дорогие, но востребованные: почему эти кроссоверы не теряют покупателей
По данным агентства "Автостат", внедорожники и кроссоверы продолжают уверенно удерживать значительную долю рынка подержанных автомобилей в России. За январь-июль 2025 года они заняли 26% всех продаж.
Лидеры среди иномарок
Гендиректор агентства Сергей Целиков сообщил, что наиболее востребованными стали:
-
Toyota RAV4 - 24,9 тыс. перепроданных авто;
-
Renault Duster - 19,1 тыс.;
-
Volkswagen Tiguan - 18,3 тыс.
Чуть ниже в рейтинге оказались:
-
Nissan X-Trail - 18 тыс.;
-
Nissan Qashqai - 17,6 тыс.
Топ-12 популярных моделей
В десятку (и чуть шире) самых продаваемых подержанных кроссоверов также вошли:
-
Mitsubishi Outlander
-
Hyundai Creta
-
BMW X5
-
Hyundai Santa Fe
-
Honda CR-V
-
Kia Sorento
-
Hyundai Tucson
Общие цифры
За 7 месяцев 2025 года в России сменили владельцев более 850 тыс. кроссоверов и внедорожников. Это подтверждает устойчивый спрос на автомобили такого класса, несмотря на высокие цены и общую конкуренцию на вторичном рынке.
