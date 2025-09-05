Дорогие, но востребованные: почему эти кроссоверы не теряют покупателей

По данным агентства "Автостат", внедорожники и кроссоверы продолжают уверенно удерживать значительную долю рынка подержанных автомобилей в России. За январь-июль 2025 года они заняли 26% всех продаж.

Лидеры среди иномарок

Гендиректор агентства Сергей Целиков сообщил, что наиболее востребованными стали:

Toyota RAV4 - 24,9 тыс. перепроданных авто;

Renault Duster - 19,1 тыс.;

Volkswagen Tiguan - 18,3 тыс.

Чуть ниже в рейтинге оказались:

Nissan X-Trail - 18 тыс.;

Nissan Qashqai - 17,6 тыс.

Топ-12 популярных моделей

В десятку (и чуть шире) самых продаваемых подержанных кроссоверов также вошли:

Mitsubishi Outlander

Hyundai Creta

BMW X5

Hyundai Santa Fe

Honda CR-V

Kia Sorento

Hyundai Tucson

Общие цифры

За 7 месяцев 2025 года в России сменили владельцев более 850 тыс. кроссоверов и внедорожников. Это подтверждает устойчивый спрос на автомобили такого класса, несмотря на высокие цены и общую конкуренцию на вторичном рынке.