Легенда премиум-класса превращается в обузу: куда утекают миллионы владельцев BMW X5

BMW X5 считается одним из самых престижных кроссоверов на российском рынке, однако именно он оказался лидером в антирейтинге ликвидности. Аналитики пришли к выводу, что модель теряет в цене быстрее других популярных SUV. Причина кроется не только в стоимости обслуживания, но и в том, что владельцы таких автомобилей часто меняют их на новые, что приводит к насыщению вторичного рынка.

Почему BMW X5 теряет в цене

По данным аналитического агентства "Автостат", условная остаточная стоимость BMW X5 составляет всего 24%. Для наглядности: кроссовер 2022 года выпуска сегодня можно найти примерно за 9,2 млн рублей, тогда как экземпляр 2012 года оценивается всего в 2,2 млн рублей. Таким образом, падение достигает впечатляющих семи миллионов за десятилетие.

"Потеря 7 млн рублей за 10 лет впечатляет. Но объяснение простое. Покупают такие машины богатые россияне. Меняют их на новые довольно часто. В итоге 10-15-летние автомобили попадают в руки небогатых автолюбителей. А содержать их в этом возрасте 'вылетает в копеечку'", — отметил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Стоимость владения действительно играет ключевую роль. С возрастом расходы на обслуживание только растут, а цена на оригинальные детали и сервис у премиум-брендов всегда выше среднего. Для покупателей на вторичном рынке такой фактор становится определяющим.