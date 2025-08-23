Авто, которые не стареют: какой пикап возглавили рынок в России

Самым востребованным подержанным пикапом в России летом 2025 года стал Toyota Hilux. Этот автомобиль вновь доказал, что надежность и имя бренда играют ключевую роль на вторичном рынке. Только за июль, по данным агентства "Автостат", владельцев сменили 631 Hilux — лучший результат среди всех моделей.

Лидеры июля

Чуть меньше повезло Mitsubishi L200: с результатом в 593 проданные машины он расположился на втором месте. Замыкает тройку УАЗ "Пикап" — его выбрали 384 покупателя. В целом рынок подержанных пикапов в июле вырос: всего было реализовано 3,1 тысячи автомобилей, что на 10,3% больше, чем годом ранее.

Рост интереса к сегменту эксперты объясняют изменением подхода самих водителей. Еще недавно пикапы воспринимались как утилитарные машины для работы, однако сегодня их всё чаще берут в качестве универсального семейного транспорта. Этому способствует и широкий выбор конфигураций: доступны как двухдверные версии для бизнеса, так и просторные четырёхдверные модификации, комфортные для поездок с семьёй.

Итоги первых семи месяцев

Если рассматривать период с января по июль 2025 года, продажи подержанных пикапов превысили 19 тысяч штук. Это на 1,4% выше уровня прошлого года. На фоне этого роста особенно выделяется Toyota Hilux, который закрепился в лидерах не только по итогам июля, но и по абсолютным продажам за семь месяцев.

Успех модели объясняется проверенной конструкцией, репутацией надежного автомобиля и сильным имиджем бренда. По схожим причинам популярность сохраняет и Mitsubishi L200, традиционно считающийся одним из самых сбалансированных предложений на рынке.

Роль отечественного производителя

Отечественный УАЗ "Пикап" также входит в тройку лидеров. Его основное преимущество — доступная цена, благодаря которой модель остается привлекательной для покупателей. Однако эксперты отмечают, что по уровню комфорта и качеству исполнения он все же уступает японским конкурентам.