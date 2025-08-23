Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Toyota Hilux
Toyota Hilux
© commons.wikimedia.org by Captainmorlypogi1959 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:16

Авто, которые не стареют: какой пикап возглавили рынок в России

Toyota Hilux стала самым продаваемым подержанным пикапом в России летом 2025 года

Самым востребованным подержанным пикапом в России летом 2025 года стал Toyota Hilux. Этот автомобиль вновь доказал, что надежность и имя бренда играют ключевую роль на вторичном рынке. Только за июль, по данным агентства "Автостат", владельцев сменили 631 Hilux — лучший результат среди всех моделей.

Лидеры июля

Чуть меньше повезло Mitsubishi L200: с результатом в 593 проданные машины он расположился на втором месте. Замыкает тройку УАЗ "Пикап" — его выбрали 384 покупателя. В целом рынок подержанных пикапов в июле вырос: всего было реализовано 3,1 тысячи автомобилей, что на 10,3% больше, чем годом ранее.

Рост интереса к сегменту эксперты объясняют изменением подхода самих водителей. Еще недавно пикапы воспринимались как утилитарные машины для работы, однако сегодня их всё чаще берут в качестве универсального семейного транспорта. Этому способствует и широкий выбор конфигураций: доступны как двухдверные версии для бизнеса, так и просторные четырёхдверные модификации, комфортные для поездок с семьёй.

Итоги первых семи месяцев

Если рассматривать период с января по июль 2025 года, продажи подержанных пикапов превысили 19 тысяч штук. Это на 1,4% выше уровня прошлого года. На фоне этого роста особенно выделяется Toyota Hilux, который закрепился в лидерах не только по итогам июля, но и по абсолютным продажам за семь месяцев.

Успех модели объясняется проверенной конструкцией, репутацией надежного автомобиля и сильным имиджем бренда. По схожим причинам популярность сохраняет и Mitsubishi L200, традиционно считающийся одним из самых сбалансированных предложений на рынке.

Роль отечественного производителя

Отечественный УАЗ "Пикап" также входит в тройку лидеров. Его основное преимущество — доступная цена, благодаря которой модель остается привлекательной для покупателей. Однако эксперты отмечают, что по уровню комфорта и качеству исполнения он все же уступает японским конкурентам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На выставке в Монтерее дебютировал концепт Lexus Sport с фирменными L-образными ДХО сегодня в 13:01

Раздельная оптика и буква L: что скрывает новый концепт Lexus

Lexus Sport Concept показали в Монтерее: купе с среднемоторной компоновкой, уникальной оптикой и новым языком дизайна бренда.

Читать полностью » Испытания твердотельных батарей помогут Subaru подготовить технологию для серийных авто сегодня в 12:01

Меньше отходов, больше ресурса: батареи Subaru обещают двойную выгоду

Subaru тестирует твердотельные батареи в промышленных роботах: ресурс 10 лет, меньше отходов и перспектива перехода в серийные авто.

Читать полностью » Производство автомобилей Solaris в России сократят до 6 тысяч в квартал сегодня в 11:01

Замки, кнопки и реле: детали, которые могут остановить выпуск Solaris

Производство Solaris в IV квартале могут снизить до 6 тыс. машин из-за дефицита деталей, хотя продажи модели в России выросли более чем вдвое.

Читать полностью » Soueast, дочерний бренд Chery, готовит кроссовер S06 с эксклюзивной модификацией для России сегодня в 10:01

Китайский бренд готовит сюрприз россиянам: Soueast S06 выйдет в РФ с особой версией

Компактный кроссовер Soueast S06 выйдет в России с передним и эксклюзивным полным приводом. Какие двигатели предложат покупателям?

Читать полностью » Лавровый лист вместо освежителя: как натуральный аромат улучшает атмосферу в машине сегодня в 9:47

Маленький листок в машине решает сразу три проблемы — вы этого точно не знали

Лавровый лист может превратить салон автомобиля в уютное пространство: он освежает воздух, отпугивает насекомых и помогает снизить стресс в дороге.

Читать полностью » Новый Jeep Cherokee 2025 получил 210-сильный гибрид и сохранил внедорожные параметры сегодня в 9:24

Новый Cherokee вырос во всех направлениях: больше, мощнее, экономичнее

Новый Jeep Cherokee 2025 получил гибридную установку, вырос в размерах и сохранил внедорожный характер, оставаясь стильным и современным.

Читать полностью » Байкеры Германии в 1956 году ввели жёлтый шарф как сигнал поломки мотоцикла сегодня в 8:27

Мотоциклист привязал жёлтый шарф к рулю — значение удивит даже бывалых

Жёлтый шарф на руле мотоцикла — не просто аксессуар. Этот символ родился в 1950-х как сигнал бедствия и дружбы среди байкеров.

Читать полностью » Эксперты спрогнозировали рост доли китайских авто на вторичном рынке сегодня в 8:18

Китайские авто захватили рынок, но на вторичке их почти нет — в чём подвох

Китайские автомобили завоевали рынок новых машин в России, но справятся ли они с испытанием временем и ремонтом на вторичке? Эксперты не единодушны.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Спорт и стресс усиливают внимание комаров к человеку
Дом

ТОП-5 ошибок в домашнем освещении, которые совершают чаще всего
Садоводство

Секрет плодовитости базилика: зачем садоводы используют камень - раскрываем тонкости
Еда

Полный отказ от соли не менее вреден, чем её избыток — кардиолог
Еда

Врач назвал продукты, разрушающие печень сильнее алкоголя
Спорт и фитнес

Милославский: упражнения с собственным весом и правильное питание помогают быстрее похудеть
Еда

Рецепт пирога с помидорами и сыром на песочном тесте от кулинаров
Еда

Диетолог назвал зелёный смузи идеальным вариантом завтрака
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru