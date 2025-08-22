Мотоциклы, которые не предают: японцы снова доказали, что им нет равных

Почему именно японские мотоциклы остаются символом надёжности и скорости для российских байкеров? Ответ кроется в статистике: они стабильно удерживают половину всего рынка подержанной техники.

В июле 2023 года в России было куплено почти 16 тысяч б/у мотоциклов. Это на 6,1% больше, чем годом ранее, хотя результат чуть слабее, чем в июне. Эксперты "Автостата" подчёркивают, что вторичный рынок растёт не так быстро, как сегмент новых байков — там прибавка составила внушительные 19% за месяц.

Японская доминация

Сильнее всего на вторичном рынке чувствуют себя японские бренды: их доля составляет ровно половину всех сделок. На втором месте закрепились китайские производители с результатом в 14%, далее идут российские (8%), немецкие (7%) и американские (чуть более 5%) марки.

Абсолютным лидером продаж оказалась Honda — за месяц россияне приобрели более трёх тысяч мотоциклов этой марки. На втором месте расположилась Yamaha (около 2300 единиц), затем Suzuki (1400), Kawasaki (1300) и BMW (1100).

Легенда лета

Настоящей "звездой" июля стала модель Honda CBR. Её продажи превысили шесть сотен экземпляров, что делает её самой востребованной среди подержанных мотоциклов. По сути, каждый двадцатый байк, купленный в июле, — это именно CBR.

Итоги полугодия

С января по июль 2023 года россияне приобрели 81,8 тысячи подержанных мотоциклов. Это на 4,5% выше прошлогоднего результата. Однако аналитики обращают внимание на один нюанс: на учёт в ГИБДД ставится лишь каждый третий мотоцикл. Остальные остаются "в тени" — их используют без официальной регистрации.