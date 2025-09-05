Mitsubishi в Бразилии удивили: крепкая машина, а цены будто ошиблись

Mitsubishi давно зарекомендовала себя как марка, способная выдержать любые дорожные испытания. Сочетание надежности, прочной механики и полного привода сделало японские автомобили востребованными не только на рынке новых машин, но и среди подержанных.

Хотя бренд нельзя назвать самым массовым в Бразилии, у него есть верные поклонники — те, кто ищет эффектный, крепкий и долговечный автомобиль.

Что стоит на рынке подержанных Mitsubishi?

Среди предложений на Mercado Livre в сентябре 2025 года выделяются четыре модели, каждая из которых подходит под разные задачи: от городского кроссовера до пикапа для тяжелой работы.

Mitsubishi Outlander — от 134 900 реалов

Просторный и комфортный семейный внедорожник, который с 2021 года получил обновленную отделку, современный мультимедийный центр и системы помощи водителю.

Двигатель 2.0 на 160 л. с. в паре с вариатором CVT обеспечивает плавность хода. Есть версии с передним и полным приводом.

На рынке подержанных Outlander последних лет стоят от 134 900 реалов, чаще всего с пробегом около 30 000 км.

Mitsubishi ASX — от 85 900 реалов

Компактный кроссовер, переживший рестайлинг в 2017 году. У него более агрессивный дизайн и удобное оснащение.

2.0 Mivec на 160 л. с. с коробкой CVT делает машину универсальной для города, при этом доступны версии 4x2 и 4x4.

Цены начинаются от 85 900 реалов, но у таких машин пробег нередко превышает 70 000 км. Несмотря на это, ASX остается доступным и ликвидным вариантом.

Mitsubishi L200 Triton Sport — от 180 000 реалов

Настоящий рабочий "конь" и одновременно внедорожный партнер для приключений.

Модель 2022-2024 годов оснащена 2.4 турбодизелем на 190 л. с., полным приводом и 6-ступенчатым "автоматом". Прочный, внушительный пикап, который уверенно держит цену: минимальная стоимость — 180 000 реалов, а машины с малым пробегом могут доходить до 230 000.

Даже с выходом нового поколения L200 остаётся эталоном прочности и универсальности.

Mitsubishi Eclipse Cross — от 125 800 реалов

Купеобразный кроссовер с динамичным дизайном и практичным салоном.

Под капотом — 1.5 Turbo на 165 л. с., CVT с имитацией переключений и сбалансированный расход топлива.

Машина радует оснащением: мультимедиа с Android Auto и CarPlay, парктроники, семь подушек безопасности.

Подержанные версии 2019-2021 годов стартуют от 97 500 реалов, а менее "уставшие" варианты стоят до 125 000.

Почему подержанный Mitsubishi — удачный выбор?

У подержанных Mitsubishi есть три главных козыря:

прочная механика;

надежные системы полного привода;

высокая ликвидность при перепродаже.

Будь то компактный кроссовер или мощный пикап, автомобили бренда остаются востребованными среди покупателей, которые ценят сочетание надежности, практичности и стильного внешнего вида.

Откуда взялась легенда Mitsubishi

История корпорации началась в 1870 году, когда Ятаро Ивасаки создал торговую компанию Mitsukawa, занимавшуюся морскими перевозками. Уже через несколько лет три реки в названии превратились в три бриллианта, знакомые всему миру.

Позже, под руководством внука основателя Кояты Ивасаки, компания сделала шаг в автомобилестроение. В 1917 году появился первый автомобиль Mitsubishi — начало новой эры бренда..