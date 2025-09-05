Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Mitsubishi Outlander PHEV
Mitsubishi Outlander PHEV
© Wikipedia by Thesupermat is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:37

Mitsubishi в Бразилии удивили: крепкая машина, а цены будто ошиблись

Рынок Бразилии: сколько стоят подержанные Mitsubishi в сентябре 2025 года

Mitsubishi давно зарекомендовала себя как марка, способная выдержать любые дорожные испытания. Сочетание надежности, прочной механики и полного привода сделало японские автомобили востребованными не только на рынке новых машин, но и среди подержанных.

Хотя бренд нельзя назвать самым массовым в Бразилии, у него есть верные поклонники — те, кто ищет эффектный, крепкий и долговечный автомобиль.

Что стоит на рынке подержанных Mitsubishi?

Среди предложений на Mercado Livre в сентябре 2025 года выделяются четыре модели, каждая из которых подходит под разные задачи: от городского кроссовера до пикапа для тяжелой работы.

Mitsubishi Outlander — от 134 900 реалов

Просторный и комфортный семейный внедорожник, который с 2021 года получил обновленную отделку, современный мультимедийный центр и системы помощи водителю.

  • Двигатель 2.0 на 160 л. с. в паре с вариатором CVT обеспечивает плавность хода. Есть версии с передним и полным приводом.
  • На рынке подержанных Outlander последних лет стоят от 134 900 реалов, чаще всего с пробегом около 30 000 км.

Mitsubishi ASX — от 85 900 реалов

Компактный кроссовер, переживший рестайлинг в 2017 году. У него более агрессивный дизайн и удобное оснащение.

  • 2.0 Mivec на 160 л. с. с коробкой CVT делает машину универсальной для города, при этом доступны версии 4x2 и 4x4.
  • Цены начинаются от 85 900 реалов, но у таких машин пробег нередко превышает 70 000 км. Несмотря на это, ASX остается доступным и ликвидным вариантом.

Mitsubishi L200 Triton Sport — от 180 000 реалов

Настоящий рабочий "конь" и одновременно внедорожный партнер для приключений.

Модель 2022-2024 годов оснащена 2.4 турбодизелем на 190 л. с., полным приводом и 6-ступенчатым "автоматом". Прочный, внушительный пикап, который уверенно держит цену: минимальная стоимость — 180 000 реалов, а машины с малым пробегом могут доходить до 230 000.

Даже с выходом нового поколения L200 остаётся эталоном прочности и универсальности.

Mitsubishi Eclipse Cross — от 125 800 реалов

Купеобразный кроссовер с динамичным дизайном и практичным салоном.

  • Под капотом — 1.5 Turbo на 165 л. с., CVT с имитацией переключений и сбалансированный расход топлива.
  • Машина радует оснащением: мультимедиа с Android Auto и CarPlay, парктроники, семь подушек безопасности.

Подержанные версии 2019-2021 годов стартуют от 97 500 реалов, а менее "уставшие" варианты стоят до 125 000.

Почему подержанный Mitsubishi — удачный выбор?

У подержанных Mitsubishi есть три главных козыря:

  • прочная механика;
  • надежные системы полного привода;
  • высокая ликвидность при перепродаже.

Будь то компактный кроссовер или мощный пикап, автомобили бренда остаются востребованными среди покупателей, которые ценят сочетание надежности, практичности и стильного внешнего вида.

Откуда взялась легенда Mitsubishi

История корпорации началась в 1870 году, когда Ятаро Ивасаки создал торговую компанию Mitsukawa, занимавшуюся морскими перевозками. Уже через несколько лет три реки в названии превратились в три бриллианта, знакомые всему миру.

Позже, под руководством внука основателя Кояты Ивасаки, компания сделала шаг в автомобилестроение. В 1917 году появился первый автомобиль Mitsubishi — начало новой эры бренда..

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Porsche представит обновлённый 911 Turbo поколения 992.2 на онлайн-презентации сегодня в 0:02

Porsche готовит сюрприз: новый 911 Turbo обещает перевернуть представление о скорости

Новый Porsche 911 готов удивить: грядёт премьера флагмана линейки, в котором легендарный Turbo получит технологию гибридов и рекордную мощность.

Читать полностью » Полиция раскрыла способы ограбления водителей в пробках и на парковках вчера в 23:34

Ваша машина — беззащитна: как преступники обчищают авто за считанные секунды

Злоумышленники изобретают новые способы ограбления водителей в пробках и на парковках. Узнайте, как не попасться на их хитрые схемы и защитить свои ценности.

Читать полностью » Новые автомобили показывают рост поломок и затрат на обслуживание вчера в 23:24

Экономия на колёсах: как удержать старую машину и избежать ловушек новых моделей

Современные автомобили стали менее надёжными, несмотря на технологический прогресс. Владелец дилерского центра объясняет, почему не стоит торопиться продавать старую машину перед покупкой новой.

Читать полностью » Скрытый рычаг в дверях автомобиля активирует защиту для пассажиров вчера в 22:48

Опасность под рукой: как невидимый рычаг может спасти или погубить в дороге

Скрытые рычаги в задних дверях автомобиля — что это и зачем они нужны? Автомеханик объясняет, как правильно использовать эти переключатели для безопасности детей и почему не стоит злоупотреблять ими в дороге.

Читать полностью » Автоюрист объяснил причину, почему ГАИ просят дышать в сторону при проверке на алкоголь вчера в 22:05

Почему инспектор ГАИ не спешит с алкотестером — неожиданный ход на дороге

Почему инспекторы ГАИ просят водителей "подышать в их сторону" и что на самом деле они пытаются выяснить? Автоюрист рассказал, как не попасть в ловушку и защитить свои права.

Читать полностью » Toyota выпустила самый доступный гибрид бренда — Corolla GLi Hybrid 2026 за 189 тыс. реалов вчера в 21:23

Самый дешёвый гибрид Toyota в истории: как Corolla сместила Altis

Toyota представила новую Corolla GLi Hybrid 2026, которая сочетает экономичность, богатое оснащение и уникальную гарантию, сохраняя при этом доступную цену.

Читать полностью » Доходы таксистов в Москве в августе 2025 года достигли рекорда 161 тысячи рублей — данные аналитиков вчера в 20:18

Доходы таксистов растут быстрее тарифов: новая статистика удивила даже рынок

Доходы московских таксистов бьют рекорды, но вместе с этим растут и штрафы для нелегалов. Что изменится на рынке и чего ждать пассажирам?

Читать полностью » Германия выступила против полного запрета ДВС в ЕС с 2035 года — VDA и IG Metall вчера в 19:11

Запрет ДВС в Европе может сорваться: автосаммит в Берлине готовит сюрприз

Германия готовится к решающим переговорам с Евросоюзом о судьбе автомобилей с ДВС. Будет ли найден компромисс, или курс на полный отказ останется неизменным?

Читать полностью »

Новости
Дом

Меламиновая губка и аммиак помогут очистить окрашенные стены
Туризм

Пассажиры Ryanair получили на 20% больше объёма ручной клади
Еда

Allrecipes: спагетти "Ковбой Баттер" готовятся за 20 минут
Питомцы

В Атлантических Пиренеях прошёл конкурс легавых собак с участием 114 питомцев
Наука и технологии

TSMC потеряет привилегии на импорт американской техники в Китай с 31 декабря — Reuters
Красота и здоровье

Врач Андрей Звонков напомнил, что плановые процедуры проводятся в поликлинике, а не на скорой
Еда

Рецепт салата Оливье с красной рыбой включает майонез и яйца по рекомендациям шеф-поваров
Спорт и фитнес

Отжимания: польза и правильная техника выполнения по данным врачей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet