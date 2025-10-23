Российские дороги помнят всё: почему именно эти машины до сих пор нарасхват

Аналитики подвели итоги автомобильного года и определили, какие иномарки с пробегом пользовались у россиян наибольшим спросом в 2025-м. По данным эксперта Сергея Целикова, за девять месяцев через вторичный рынок прошло 4,42 миллиона легковых автомобилей. Почти три четверти всех сделок — это продажа именно иностранных машин, которые по-прежнему считаются наиболее ликвидными и надёжными.

Лидеры по числу сделок

Главные позиции в рейтинге занимают привычные корейские малолитражки. Kia Rio стала безусловным лидером с результатом 85,5 тыс. перепроданных машин. Её ближайший конкурент — Hyundai Solaris, уступивший лишь немногим: 84,2 тыс. экземпляров. Средний возраст обеих моделей — около 9 лет, а стоимость на рынке держится в пределах 1,0-1,1 млн рублей.

На третьей строке расположился Ford Focus - 77,4 тыс. продаж. По словам аналитика, эти автомобили ощутимо старше: средний возраст достигает 15,6 лет. Именно поэтому их цена заметно ниже, около 676 тыс. рублей. Несмотря на возраст, спрос на Focus остаётся стабильным благодаря простому обслуживанию и доступным запчастям.

Четвёртую позицию занимает Toyota Corolla. За отчётный период перепродано 71 тыс. таких машин. Средний возраст седанов — 17 лет, но, как отмечают эксперты, именно надёжность и неприхотливость делают их востребованными даже спустя десятилетия. Средняя цена — примерно 900 тыс. рублей.

Замыкает первую пятёрку Toyota Camry (61,4 тыс. продаж). Это самый дорогой представитель рейтинга: за него просят в среднем более 2 млн рублей. Возраст машин — около 12 лет, но сегмент бизнес-седанов остаётся одним из самых устойчивых на вторичке.

Региональные различия

По словам Целикова, структура продаж сильно зависит от региона. Так, на Дальнем Востоке доминируют праворульные Toyota Corolla, доля которых составляет 58 % от всех предложений по этой модели. Для Camry этот показатель гораздо ниже — всего 8 %, что указывает на то, что большинство экземпляров этой модели было продано через официальных дилеров в России.

"То есть основная часть Camry изначально была продана через официальных дилеров", — отметил аналитик Сергей Целиков.

В центральных регионах страны чаще встречаются корейские и европейские модели, а вот в Сибири и на Урале особенно популярны японские авто с надёжной подвеской и высокой проходимостью.

Другие участники рейтинга

В расширенном списке из 15 моделей выделяется Volkswagen Passat. Несмотря на внушительный возраст — в среднем 20 лет — этот автомобиль всё ещё ценят за комфорт и прочность. Средняя стоимость сделки — около 900 тыс. рублей.

Единственный представитель премиум-сегмента — BMW 5 Series. За три квартала продано 27,2 тыс. автомобилей, а средний возраст машин составляет 15 лет. Средняя цена удерживается на уровне 2,5 млн рублей. Покупатели привлекаются сочетанием статуса, динамики и узнаваемого бренда, несмотря на высокие расходы на обслуживание.

Сравнение: массовый и премиум-сегмент

Модель Средний возраст Средняя цена, ₽ Кол-во сделок Kia Rio 9,4 года 1 050 000 85 500 Hyundai Solaris 9,4 года 1 030 000 84 200 Ford Focus 15,6 года 675 900 77 400 Toyota Corolla 17,3 года 900 000 71 000 Toyota Camry 11,6 года 2 000 000+ 61 400 BMW 5 Series 14,9 года 2 500 000 27 200

Советы при покупке подержанной иномарки

Проверяйте историю авто через сервисы "Автотека" или "Госуслуги.Авто". Не игнорируйте диагностику — даже надёжные Corolla или Camry требуют внимания к подвеске. При осмотре корейских моделей уделите внимание состоянию кузова — у Rio и Solaris нередко встречается коррозия порогов. Для машин старше 10 лет разумно закладывать бюджет на профилактический ремонт: замена ремней, сцепления и амортизаторов. Если выбираете премиум, учитывайте стоимость оригинальных деталей — она может превысить ожидаемую выгоду от "выгодной" цены.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка старого автомобиля без проверки VIN.

Последствие: риск попасть на залоговую или восстановленную после ДТП машину.

Альтернатива: использовать сервисы CarVertical или "Автокод".

Ошибка: экономия на технической диагностике.

Последствие: скрытые проблемы с коробкой передач или двигателем.

Альтернатива: заказ комплексной проверки в сертифицированном сервисе.

Ошибка: выбор премиального бренда без учёта расходов на обслуживание.

Последствие: непредсказуемо высокие траты на ремонт.

Альтернатива: рассмотреть Toyota Camry или Mazda 6 как баланс между комфортом и затратами.

А что если рынок изменится?

Эксперты не исключают, что уже в 2026 году структура вторичного рынка может измениться. Увеличение поставок китайских автомобилей и рост числа новых дилеров приведут к тому, что через пару лет в топ-10 могут войти модели Chery, Haval и Geely. Тем не менее, по мнению специалистов, репутация старых японских и корейских машин ещё долго будет удерживать их в лидерах продаж.

Плюсы и минусы покупки иномарки с пробегом

Плюсы Минусы Доступная цена по сравнению с новым авто Возможные скрытые дефекты Проверенные модели с репутацией Повышенные затраты на ремонт Богатый выбор комплектаций Риск скрученного пробега Медленная потеря стоимости Зависимость от региона и доступности запчастей

FAQ

Как выбрать надёжную иномарку с пробегом?

Выбирайте модели с прозрачной историей обслуживания и массовыми запчастями. Toyota, Hyundai и Kia — самые безопасные варианты.

Сколько стоит оформление сделки купли-продажи?

В среднем 5-10 тыс. рублей, включая госпошлину и услуги нотариуса (если они требуются).

Что лучше: купить старую Toyota или свежую китайскую модель?

Если важна надёжность и простота эксплуатации — Toyota; если приоритет — современные технологии и гарантия — тогда китайский новый автомобиль.

Мифы и правда

Миф: чем меньше пробег, тем лучше автомобиль.

Правда: искусственно "скрученный" пробег встречается часто — проверяйте документы и отчёты сервисов.

Миф: старые иномарки не выдерживают российских дорог.

Правда: японские и корейские модели адаптированы к суровому климату и нередко служат дольше, чем отечественные.

Миф: выгоднее купить авто у частника.

Правда: автосалоны с проверенной репутацией чаще дают гарантию и сопровождают сделку юридически.

Интересные факты

• Средний возраст иномарок на вторичном рынке России превысил 13 лет.

• Более 60 % сделок проходят без участия автосалонов.

• Toyota остаётся самым популярным иностранным брендом в регионах Сибири и Дальнего Востока.