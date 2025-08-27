Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:51

Полтора миллиона на колёсах: какие иномарки удивят надёжностью, а не счетами за ремонт

Владелец автосалона назвал надёжные авто с пробегом до 1,5 млн рублей в России

Купить подержанную иномарку в России за 1,5 млн рублей — задача не такая простая, как кажется. Сумма немаленькая, и каждому хочется вложить её так, чтобы автомобиль прослужил долго, не требовал бесконечных вложений и при этом выглядел достойно. Владелец автосалона в интервью порталу naavtotrasse.ru поделился своим рейтингом моделей, которые идеально подходят под эти критерии. Среди них оказались как проверенные временем "рабочие лошадки", так и эффектные варианты для тех, кто ценит комфорт и дизайн.

Hyundai Solaris — скромный лидер среди бюджетников

Многие удивятся: зачем покупать "Солярис" за такие деньги? Но всё не так однозначно. Даже за 1,5 млн рублей Hyundai Solaris остаётся выгодным вариантом: автомобили 2019-2022 годов можно найти почти без пробега и в богатой комплектации.

"Solaris доказал свою надежность в такси и каршеринге — это машина, которая держит ресурс и не подводит владельца", — отмечает эксперт.

Renault Kaptur — крепкий и доступный кроссовер

Kaptur быстро завоевал популярность в России благодаря простоте и низкой стоимости обслуживания. За 1,5 млн рублей можно позволить себе свежую машину 2019-2021 годов в отличном состоянии. Наиболее удачным выбором будет версия с 1,6-литровым атмосферным двигателем и передним приводом — она проще и надежнее в эксплуатации.
Интересно, что именно Kaptur стал одной из первых моделей Renault, адаптированных специально под российские условия дорог.

Ford Mondeo — почти бизнес-класс за разумные деньги

Пятое поколение Ford Mondeo (2014-2016 годы выпуска) стало одним из самых удачных. Машина сочетает в себе комфорт, просторный салон и добротное оснащение. При пробеге в 100-150 тысяч километров автомобиль всё ещё способен прослужить долгие годы.

"В своём сегменте Mondeo остаётся едва ли не лучшим выбором по соотношению цена/качество", — считают эксперты.

Volkswagen Passat CC — для тех, кто ценит стиль

Passat CC — это выбор автолюбителей, которые хотят сочетания надежности, дизайна и богатого оснащения. На рынке можно найти автомобили 2011-2014 годов в хорошем состоянии. Особенно ценятся версии с 1,8-литровым турбодизелем, отличающимся долговечностью и умеренным расходом топлива.

Chevrolet Orlando — простор для всей семьи

Не самая популярная модель в России, Orlando при этом может стать настоящей находкой для тех, кто ищет вместительный и недорогой семейный автомобиль. За обозначенный бюджет реально найти машину 2013-2014 годов выпуска, которая будет в хорошем состоянии. Orlando выгоден ещё и тем, что цена на вторичном рынке у него более демократичная по сравнению с раскрученными конкурентами.

