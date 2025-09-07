Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:40

Ford Focus до 500 тысяч: удачная находка или билет в автосервис

Эксперт Зиновьев: у Ford Focus II слабая электрика и кузов, но надёжные двигатели

На российском рынке подержанных автомобилей найти достойную иномарку в пределах полумиллиона рублей становится всё труднее. Цены растут, пробеги увеличиваются, а техническое состояние машин оставляет желать лучшего. Тем не менее, существуют модели, которые при грамотном подходе могут стать удачным выбором. Одним из таких вариантов остаётся Ford Focus второго поколения.

Особенности модели

Этот автомобиль выпускался в России до 2011 года, сборка велась на заводе в Санкт-Петербурге. Focus сразу завоевал популярность благодаря сочетанию доступной цены и хороших технических характеристик. Однако у машины есть и слабые стороны: кузов не отличается устойчивостью к коррозии, подвеска довольно чувствительна к нагрузкам, а электрика может преподносить неприятные сюрпризы.

С другой стороны, хэтчбек имеет компактный багажник, что для семьи не всегда удобно, но зато сам автомобиль радует низкой стоимостью владения и надёжными силовыми агрегатами.

Мнение эксперта

"Focus второго поколения продавали до 2011 года, собирали в Санкт-Петербурге. Кузов не лучший по части противостояния коррозии, подвеска довольно нежная, часто подводит электрика. Для таких размеров у хэтча скромный багажник. Правда, приятные цены и очень удачные двигатели", — сказал эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев.

Именно моторы считаются сильной стороной этой модели. Атмосферные двигатели объёмом 1.4, 1.6, 1.8 и 2.0 литра способны без серьёзного ремонта проходить от 250 до 350 тысяч километров, а при аккуратной эксплуатации — и все 400 тысяч.

Какой мотор выбрать

Оптимальным вариантом специалисты называют 1.6-литровый двигатель мощностью 100 л. с. Он обеспечивает баланс между экономичностью и ресурсом. Такой мотор чаще всего встречается с механической коробкой передач или четырёхступенчатым "автоматом" 4F27E.

У трансмиссий, впрочем, тоже есть нюансы. Механика IB5 страдает от слабых синхронизаторов второй передачи, а "автомат" после 150-200 тысяч километров нередко требует переборки. Более надёжная коробка MTX75, которая ставилась на версии с 2.0 и дизелем, известна подтёками масла через сальники. В среднем ресурс всех трансмиссий составляет 250-300 тысяч километров.

Дизельная версия

На вторичном рынке встречается и дизельный Focus с мотором 1.8. Такой вариант привлекателен расходом топлива и динамикой, но обслуживание дизеля в России обходится дороже. Запчасти для него найти сложнее, а квалифицированных специалистов — ещё меньше.

Пробег и износ

Средний пробег Ford Focus возрастом 13-14 лет составляет около 220 тысяч километров. Это больше, чем у многих конкурентов того же периода. По этой причине важно тщательно проверять машину перед покупкой: обращать внимание на состояние кузова, работу электрики и историю обслуживания.

