Продажи растут год к году, но падают месяц к месяцу: тревожный сигнал для электрокаров

Рынок подержанных электромобилей в России столкнулся с резким спадом после осеннего роста. Несмотря на положительную динамику в годовом выражении, помесячные показатели показали заметное охлаждение интереса покупателей. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Резкое снижение к октябрю

По данным аналитиков, в ноябре 2025 года в России было продано около 1,6 тысячи электромобилей с пробегом. Это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако по сравнению с октябрем рынок просел сразу на 27%, что стало самым заметным месячным падением за последнее время.

Лидеры вторичного рынка электромобилей

Первое место по-прежнему удерживает Nissan Leaf. В ноябре эта модель разошлась тиражом 503 автомобиля, заметно опережая конкурентов. Leaf остаётся самым массовым электрокаром с пробегом благодаря доступности и широкой представленности на рынке.

Вторую строчку занял Zeekr 001 с результатом 136 проданных машин, а третье место досталось Tesla Model 3, которую выбрали 99 покупателей. Эти модели формируют ядро вторичного сегмента, хотя их продажи значительно уступают лидеру.

Общий фон авторынка

На фоне снижения интереса к подержанным электромобилям рынок автомобилей в целом демонстрировал более устойчивые показатели. По итогам 49-й недели 2025 года (с 1 по 7 декабря) лидером продаж в России осталась Lada с результатом 7,5 тысячи автомобилей.

Среди иностранных брендов первое место сохранил Haval (5,2 тыс. машин), за которым следуют Tenet (2,9 тыс.), Belgee и Geely (2,4 и 2,3 тыс. соответственно). В топ-10 также вошли Changan, Solaris, Toyota, Jetour и BMW.