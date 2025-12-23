Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Nissan Leaf 2018
Nissan Leaf 2018
© commons.wikimedia.org by Kārlis Dambrāns is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:58

Продажи растут год к году, но падают месяц к месяцу: тревожный сигнал для электрокаров

Продажи подержанных электромобилей в России упали на 27% в ноябре — Автостат

Рынок подержанных электромобилей в России столкнулся с резким спадом после осеннего роста. Несмотря на положительную динамику в годовом выражении, помесячные показатели показали заметное охлаждение интереса покупателей. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Резкое снижение к октябрю

По данным аналитиков, в ноябре 2025 года в России было продано около 1,6 тысячи электромобилей с пробегом. Это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако по сравнению с октябрем рынок просел сразу на 27%, что стало самым заметным месячным падением за последнее время.

Лидеры вторичного рынка электромобилей

Первое место по-прежнему удерживает Nissan Leaf. В ноябре эта модель разошлась тиражом 503 автомобиля, заметно опережая конкурентов. Leaf остаётся самым массовым электрокаром с пробегом благодаря доступности и широкой представленности на рынке.

Вторую строчку занял Zeekr 001 с результатом 136 проданных машин, а третье место досталось Tesla Model 3, которую выбрали 99 покупателей. Эти модели формируют ядро вторичного сегмента, хотя их продажи значительно уступают лидеру.

Общий фон авторынка

На фоне снижения интереса к подержанным электромобилям рынок автомобилей в целом демонстрировал более устойчивые показатели. По итогам 49-й недели 2025 года (с 1 по 7 декабря) лидером продаж в России осталась Lada с результатом 7,5 тысячи автомобилей.

Среди иностранных брендов первое место сохранил Haval (5,2 тыс. машин), за которым следуют Tenet (2,9 тыс.), Belgee и Geely (2,4 и 2,3 тыс. соответственно). В топ-10 также вошли Changan, Solaris, Toyota, Jetour и BMW.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Задние тормоза блокируются при использовании ручника зимой — автоэксперт сегодня в 2:14
Беру обычный шланг — и проблема с примерзшими колодками решается сама собой

Зимой примерзшие тормозные колодки могут лишить автомобиль хода. Эксперты объяснили, как быстро решить проблему и не допустить ее повторения.

Читать полностью » Смесь бензина АИ-92 и АИ-95 снижает стоимость заправки, но несёт риски — автоэксперты вчера в 21:55
Экономия на колонке — счёт в сервисе: что на самом деле происходит при смешивании 92-го и 95-го

Можно ли сэкономить, смешивая АИ-92 и АИ-95, и правда ли, что машина едет как на "девяносто пятом" — разбираемся без мифов и эмоций.

Читать полностью » Электрокроссовер UMO U5 получил ОТТС для запуска продаж в России — АВТОСТАТ вчера в 18:30
Яндекс выходит на рынок электромобилей: UMO U5 за 2,4 млн меняет правила игры на рынке

Российский рынок электромобилей развивается с новыми моделями Яндекса и Xpeng, сертификация и импорт открывают путь к переменам. Узнайте все секреты будущего EV России.

Читать полностью » Маленький пробег в объявлении может скрывать проблемы с авто — автоэксперт вчера в 17:39
Машина с пробегом 150 тыс. км оказалась лучше, чем новая: вот на что смотреть

Пробег в объявлении не всегда говорит о состоянии машины, но помогает отсеять рискованные варианты. Перекупщик объяснил, какие цифры считать оптимальными и где скрыты ловушки.

Читать полностью » Автопром отказался от кузовов из нержавеющей стали из-за сложности производства — 110 km.ru вчера в 13:17
Не ржавеет — но и не прижилась: почему автопром так и не полюбил нержавеющую сталь

Нержавеющая сталь кажется идеальным материалом для кузова, но автопром выбирает другие решения. Причины кроются в технологиях, ремонте и реальной эксплуатации.

Читать полностью » Готовьте деньги: создание платных зон в городах России одобрили вчера в 12:57

В российских городах готовятся к внедрению платных зон для автомобилистов, что серьезно изменит бюджет владельцев машин и правила проезда по жилым кварталам.

Читать полностью » Раскрыт алгоритм действий, когда алкотестер ГАИ показал наличие алкоголя вчера в 12:48

В материале мы разберем, как вести себя, если дорожный прибор неожиданно показал лишние промилле, и почему подпись в акте может решить судьбу вашего водительского удостоверения.

Читать полностью » JAC выведет в России внедорожник JS9 в III квартале 2026 года — Российская газета вчера в 11:33
JAC готовит двойной ход на 2026 год: в Россию едут новый внедорожник и обновлённый пикап

JAC готовит к запуску два новых внедорожника, включая обновленный T9 и полноразмерный JS9, ожидаемый в 2026 году.

Читать полностью »

Новости
Россия
Блокировка Telegram в России не рассматривается без полноценной альтернативы — Боярский
Экономика
Шохин предложил инвестировать заблокированные активы РФ в восстановление Газы
Садоводство
Кофейная гуща подходит не всем комнатным растениям – цветоводы
Красота и здоровье
Последствия гриппа опаснее самой болезни — вирусолог Зверев
Мир
Пакистан и Ливия заключили контракт на поставку вооружений на $4,6 млрд — Times of Islamabad
Общество
Шансы Ларисы Долиной сохранить квартиру в Хамовниках минимальны — юрист Хаминский
Красота и здоровье
Витамины для глаз без назначения врача могут быть опасны — офтальмолог Левина
Наука
Археологи связали 5200 ям в Перу с доинкской системой учёта и обмена — Antiquity
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet