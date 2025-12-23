Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by CZmarlin is licensed under Creative Commons Zero, Public Domain Dedication
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:32

Сломанные моторы внезапно стали золотом: что происходит на рынке автозапчастей

Спрос на неисправные двигатели вырос на фоне дефицита запчастей — автоэксперт Ладушкин

Рынок автозапчастей в России меняется быстрее, чем к этому успевают привыкнуть автомобилисты. На фоне дефицита новых двигателей и резкого роста цен на комплектующие все больший интерес вызывают моторы, которые еще недавно считались непригодными к использованию. Об этом в разговоре с Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Почему растет спрос на неисправные двигатели

Как отметил эксперт, увеличение числа объявлений о покупке старых и неисправных моторов напрямую связано с ограничением поставок новых агрегатов из-за рубежа. Эта тенденция ранее была зафиксирована и "Российской газетой", обратившей внимание на рост подобного предложения на рынке. В условиях, когда новые двигатели становятся редкостью, участники рынка ищут альтернативные способы удовлетворить спрос.

По словам Ладушкина, ключевую роль в этом процессе играют перекупщики. Они приобретают вышедшие из строя двигатели, восстанавливают их и затем продают уже как рабочие агрегаты, зарабатывая на разнице в цене. Особенно активно эта схема применяется в сегменте автомобилей премиум-класса, где стоимость новых моторов наиболее высока, а потребность в ремонте остается стабильной.

"Перекупщики приобретают неисправные двигатели с целью их дальнейшего восстановления и продажи. Ситуация на рынке такова, что новые моторы становятся дефицитом, а спрос на восстановленные агрегаты стабильно растет. Особенно это заметно в отношении двигателей для автомобилей премиум-класса", — пояснил руководитель компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Риски для покупателей и отсутствие стандартов

Главной проблемой такого рынка, по словам эксперта, остается отсутствие прозрачных стандартов качества. Покупатель, приобретая восстановленный двигатель, зачастую не знает, какие именно детали были использованы при ремонте и в каком они состоянии. Это делает прогноз ресурса мотора крайне затруднительным.

Ладушкин подчеркнул, что при использовании изношенных комплектующих срок службы агрегата может оказаться минимальным. При этом никаких реальных гарантий перекупщики, как правило, не предоставляют, перекладывая все риски на конечного покупателя.

"Если при ремонте используются изношенные комплектующие, то ресурс такого мотора предсказать невозможно. Перекупщики не предоставляют гарантий, поэтому покупатель берет на себя все риски. В итоге двигатель может работать продолжительное время, а может выйти из строя уже после установки", — отметил автоэксперт.

Почему государство вряд ли вмешается

По мнению Ладушкина, рассчитывать на жесткое государственное регулирование в этой сфере не приходится. Перекупщики формально действуют в рамках действующего законодательства: продажа бывших в употреблении автозапчастей не запрещена. Каждая сделка оформляется как реализация товара с известными дефектами, а покупатель соглашается с условиями, ориентируясь на более низкую цену.

Эксперт отметил, что в подобных случаях продавцы всегда могут сослаться на информированность клиента о состоянии двигателя. Это позволяет рынку восстановленных моторов существовать и развиваться без существенных правовых рисков для его участников.

Новая реальность автомобильного рынка

Таким образом, рост интереса к неисправным двигателям стал отражением общей ситуации на автомобильном рынке. Дефицит новых агрегатов и высокая стоимость оригинальных комплектующих формируют спрос на альтернативные решения, даже если они связаны с повышенными рисками. В этих условиях покупателям приходится самостоятельно оценивать целесообразность такой сделки, принимая на себя ответственность за возможные последствия.

