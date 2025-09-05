Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:31

Вторичный рынок раскрыл фаворитов: эти авто проверяют чаще всего

Автокод: Haval Jolion стал самым популярным китайским авто на вторичном рынке в 2025 году

Сервис "Автокод" опубликовал список самых популярных китайских автомобилей на вторичном рынке. За первые 7 месяцев 2025 года через платформу было проверено около 7 тысяч машин, сообщает портал "Автоновости дня".

Лидеры рейтинга

Наибольший интерес вызвали кроссоверы, которые уверенно заняли первые позиции:

  1. Haval Jolion - 473 проверки.

  2. Geely Monjaro - 468 проверок.

  3. Geely Coolray - 371 проверка.

Остальные модели в топ-10

  • Omoda C5 - 350 проверок,

  • Chery Tiggo 7 Pro Max - 291,

  • Haval F7 - 287,

  • Lixiang L9 - 263,

  • Chery Tiggo 7 Pro - 231,

  • Geely Tugella - 230,

  • Haval F7X - 223.

Что это показывает

Популярность именно кроссоверов объяснима: россияне ценят их универсальность, вместительность и адаптацию к дорожным условиям. При этом на вторичном рынке спрос сосредоточен вокруг известных брендов — Haval, Geely, Chery и Omoda, а также перспективных новичков вроде Lixiang.

