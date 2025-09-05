Вторичный рынок раскрыл фаворитов: эти авто проверяют чаще всего
Сервис "Автокод" опубликовал список самых популярных китайских автомобилей на вторичном рынке. За первые 7 месяцев 2025 года через платформу было проверено около 7 тысяч машин, сообщает портал "Автоновости дня".
Лидеры рейтинга
Наибольший интерес вызвали кроссоверы, которые уверенно заняли первые позиции:
-
Haval Jolion - 473 проверки.
-
Geely Monjaro - 468 проверок.
-
Geely Coolray - 371 проверка.
Остальные модели в топ-10
-
Omoda C5 - 350 проверок,
-
Chery Tiggo 7 Pro Max - 291,
-
Haval F7 - 287,
-
Lixiang L9 - 263,
-
Chery Tiggo 7 Pro - 231,
-
Geely Tugella - 230,
-
Haval F7X - 223.
Что это показывает
Популярность именно кроссоверов объяснима: россияне ценят их универсальность, вместительность и адаптацию к дорожным условиям. При этом на вторичном рынке спрос сосредоточен вокруг известных брендов — Haval, Geely, Chery и Omoda, а также перспективных новичков вроде Lixiang.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru