Вторичный рынок раскрыл фаворитов: эти авто проверяют чаще всего

Сервис "Автокод" опубликовал список самых популярных китайских автомобилей на вторичном рынке. За первые 7 месяцев 2025 года через платформу было проверено около 7 тысяч машин, сообщает портал "Автоновости дня".

Лидеры рейтинга

Наибольший интерес вызвали кроссоверы, которые уверенно заняли первые позиции:

Haval Jolion - 473 проверки. Geely Monjaro - 468 проверок. Geely Coolray - 371 проверка.

Остальные модели в топ-10

Omoda C5 - 350 проверок,

Chery Tiggo 7 Pro Max - 291,

Haval F7 - 287,

Lixiang L9 - 263,

Chery Tiggo 7 Pro - 231,

Geely Tugella - 230,

Haval F7X - 223.

Что это показывает

Популярность именно кроссоверов объяснима: россияне ценят их универсальность, вместительность и адаптацию к дорожным условиям. При этом на вторичном рынке спрос сосредоточен вокруг известных брендов — Haval, Geely, Chery и Omoda, а также перспективных новичков вроде Lixiang.