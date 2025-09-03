Владельцы китайских авто массово пересаживаются на другие марки: неожиданный список фаворитов

Владельцы китайских автомобилей на российском рынке начинают проявлять всё больший интерес к замене своих машин на транспорт других брендов. Исследование аналитиков "Авито Авто" позволило оценить, какие именно марки чаще всего рассматривают нынешние владельцы "китайцев" и насколько они лояльны к собственным брендам.

Российские и японские машины в приоритете

Когда речь заходит о выборе нового авто, на первом месте у продавцов подержанных китайских машин оказываются модели российских и японских производителей — по 19% в каждой группе. Такой интерес можно объяснить доступностью запчастей, узнаваемостью брендов и проверенной временем репутацией. Чуть меньше внимания достаётся немецким (15,9%) и корейским (12,9%) автомобилям.

Примечательно, что сами китайские марки остаются в поле зрения лишь у 16,7% владельцев. Это говорит о том, что часть покупателей по-прежнему относится к ним с осторожностью, предпочитая проверенные временем бренды.

Лояльные к Поднебесной

Несмотря на это, у китайских марок всё же есть своя преданная аудитория. Больше других к ним тяготеют владельцы Zeekr — 45% из них снова готовы выбрать китайский автомобиль. Ненамного отстают пользователи машин Livan (43,3%) и Zotye (24,6%). Для этих категорий автомобили из Поднебесной остаются очевидным приоритетом.

Подобная картина наблюдается и у владельцев Changan. В первую очередь они присматриваются к моделям X5 Plus и UNI-K. Любопытно, что обладатели автомобилей Chery и Haval также нередко выбирают машины собственной марки. Это свидетельствует о высокой степени доверия к бренду и готовности оставаться в рамках привычного сегмента.

Конкретные модели-лидеры

Если рассматривать отдельные модели, то выше всего степень лояльности проявляют владельцы Geely Monjaro. Этот кроссовер чаще других фигурирует в качестве возможной замены. На втором плане — популярные Chery Tiggo, Changan X5 Plus, Geely Coolray и Lifan X60.