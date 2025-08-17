Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Swoolverton is licensed under CC BY-SA 3.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:26

Китайские авто оказались дешевле, чем многие думают: расходы ломают стереотипы

Lifan Smily признан самым дешёвым в обслуживании китайским авто в России

Китайские автомобили давно перестали быть экзотикой на российских дорогах. Но выгодно ли владеть ими в повседневной жизни? Ответ на этот вопрос дали специалисты "Авито.Авто", проанализировав расходы на эксплуатацию подержанных машин в период с апреля по июль 2025 года.

Самые дешёвые модели в обслуживании

По результатам исследования лидером оказался компактный хэтчбек LIFAN Smily. Годовые расходы его владельцев составляют около 74 тысяч рублей, что ниже среднерыночного уровня для автомобилей класса B.

На втором месте разместился LIFAN X50 — примерно 75 тысяч в год. Далее идут Geely MK Cross и Geely MK с показателем около 78 тысяч, а замыкает первую пятёрку Chery IndiS, на содержание которой потребуется около 79 тысяч рублей.

В сегменте кроссоверов расходы чуть выше:

  • Geely Coolray — около 81 тыс. руб. в год,

  • Changan CS35 — примерно 83 тыс.,

  • OMODA C5 — порядка 86 тыс.,

  • Chery Tiggo 4 — около 87 тыс.,

  • Geely Atlas Pro — около 88 тыс.

Какие бренды выгоднее всего

Если рассматривать общие траты по маркам, то самыми доступными оказались:

  • FAW — около 74 тыс. руб. в год,

  • Haima — 77 тыс.,

  • Brilliance — 79 тыс.,

  • Changan — 84 тыс.,

  • Geely — 85 тыс.

Методика расчёта включала сразу несколько факторов: среднегодовой пробег 13,7 тыс. км, данные Росстата по стоимости топлива, паспортный расход, усреднённую цену ОСАГО для водителя 34 лет со стажем 11 лет, а также типичные расходы на плановые ТО и ремонты.

Эксперты против мифов

Расхожее мнение о дорогом содержании китайских машин, как отмечают специалисты, во многом преувеличено.

"Миф о дорогом содержании "китайцев” часто формируется на основе единичных случаев и слухов, тогда как фактические совокупные расходы на топливо, страховку и плановые работы сравнимы с аналогами других марок в тех же классах", — рассказал Андрей Ковалев, директор департамента автомобилей с пробегом Avito.

