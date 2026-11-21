Октябрьский отчет по вторичному рынку легковых автомобилей в России фиксирует не просто сезонный отскок, а сдвиг в структуре спроса. 596,6 тыс. реализованных машин с пробегом — это на 8,6% меньше, чем годом ранее, но на 7,1% больше, чем в сентябре. Для рынка, где сезонность традиционно доминирует, такой прирост за счет экспансии новой категории товара — китайских брендов — становится ключевым индикатором. За 10 месяцев 2025 года объем достиг 5,1 млн единиц, на 0,7% превысив прошлогодний уровень. Рынок стабилен, но внутри него происходит тектонический сдвиг.

Главный двигатель этого изменения — вторичный рынок китайских автомобилей. В октябре было продано 44,7 тыс. таких машин, что на 11% больше сентябрьского показателя и на 21% выше уровня 2024 года. Доля KNR (китайских автомобилей) на вторичке превысила 7%, хотя за 10 месяцев она составляет около 6%. Это не статистическая погрешность: это маркер формирования новой потребительской привычки. Если новые китайские автомобили еще конкурируют с локально произведенными моделями, то на вторичке они начинают занимать нишу, где раньше доминировали японские и корейские бренды среднего сегмента.

Но есть нюанс, который часто упускают из виду при анализе продаж. Эксперты прогнозируют, что уже в ноябре или декабре месячные продажи подержанных китайских автомобилей могут превысить продажи новых. Это не означает, что спрос сместился исключительно на б/у. Скорее, это отражает ускоренное насыщение рынка подержанными единицами, которые ранее не фигурировали в статистике, потому что сами автомобили были новыми. Их появление на вторичке — это не результат износа, а результат быстрого оборота и, возможно, пересмотра ценовых ожиданий первичного рынка.

При этом импорт подержанных авто из Китая растет: сейчас на них приходится 24,4% ввезенных машин против 17,6% годом ранее. Это говорит о том, что часть спроса формируется не только за счет автомобилей, проданных в России и затем перепроданных, но и за счет прямого ввоза б/у техники. Разница в комплектациях здесь критична. Одинаковое название модели не гарантирует, что машина для внутреннего рынка Китая и машина, поставленная в Россию официально, совпадают по деталям и запчастям.

Для владельца это означает, что сервисная сеть должна быть готова к работе с нестандартной номенклатурой. Прежде чем оформлять сделку, необходимо уточнить по VIN в сервисе, где планируется обслуживание, смогут ли они с нею работать и заказывать запчасти. Это не бюрократическая процедура, а техническая проверка совместимости. Если сервис не подтверждает наличие запчастей, то потенциальная экономия на покупке б/у китайца может обернуться растущими затратами на содержание.

По оценкам специалистов, по итогам ноября владельцами китайских подержанных автомобилей станут почти 50 тыс. человек. Быстрее всего полноценный рынок перепродажи сложится у популярных моделей, которые поставлялись официально. Именно они имеют шансы стать ликвидными активами, тогда как машины для внутреннего китайского рынка останутся нишевым продуктом с ограниченной поддержкой.