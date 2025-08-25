Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Красный автомобиль Skoda Rapid
Красный автомобиль Skoda Rapid
© Škoda Auto India Pvt. Ltd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:54

Авто до 900 тысяч: какие модели живут дольше, чем обещает пробег

Надёжные автомобили до 900 тысяч рублей: эксперт назвал 5 моделей на вторичном рынке

Купить сегодня достойный автомобиль за 900 тысяч рублей — задача непростая. Новую машину в этот бюджет уже не найти, поэтому остается только вторичный рынок. Но как понять, какие модели не станут "пылесосом для денег" и прослужат еще несколько лет без лишних вложений? Этим вопросом задался один из перекупщиков, поделившись своим опытом с порталом naavtotrasse.ru.

Chevrolet Cruze

Начнем с модели, которая уже успела завоевать популярность на российском рынке. Первый Cruze выгодно выделяется стильным дизайном, прочной конструкцией и доступными ценами на обслуживание. В рамках бюджета в 900 тысяч рублей можно найти автомобили 2012-2014 годов с пробегом до 150 тысяч километров. Чаще всего это версии с 1,6-литровым двигателем на "механике" или с автоматом. Несмотря на возраст, машина хорошо держится на ходу и подходит тем, кто ценит комфорт в сочетании с надежностью.

Lada Vesta

Если говорить о рациональном выборе, то отечественная Vesta выглядит вполне уверенным вариантом. Машина в кузове универсал 2016-2018 годов выпуска с пробегом до 100 тысяч километров сегодня доступна в хорошем состоянии в пределах указанной суммы. При этом можно быть уверенным, что еще несколько лет автомобиль прослужит без серьезных проблем. Единственный нюанс — отсутствие полноценного автомата, что может смутить часть покупателей.

Nissan Tiida

Внешне модель не поражает воображение, но стоит заглянуть внутрь — и мнение меняется. Просторный салон, высокий потолок и комфортная посадка делают Tiida удобной для ежедневных поездок. Агрегаты у этой машины крепкие, обслуживание не разорительное, а ресурс внушительный. В пределах 900 тысяч рублей можно найти автомобили 2009-2012 годов выпуска с пробегом до 200 тысяч километров, которые при этом остаются в достойном техническом состоянии.

Renault Sandero

Скромный "бюджетник", который при ближайшем рассмотрении оказывается куда практичнее, чем кажется. За те же деньги стоит присмотреться к версии Stepway с увеличенным дорожным просветом — это позволит чувствовать себя увереннее на российских дорогах. За 900 тысяч рублей реально найти экземпляры 2015-2016 годов с пробегом до 150 тысяч километров. Да, чаще всего это будут машины на "механике", но в обслуживании они максимально экономичны.

Skoda Rapid

Завершает список лифтбек, который часто недооценивают. Rapid отличается вместительным багажником и уровнем комфорта, заметно превосходящим ожидания от бюджетного класса. На вторичке за 900 тысяч можно подобрать варианты 2013-2016 годов выпуска с пробегом от 120 до 170 тысяч километров. Чаще всего это версии с 1,6-литровым бензиновым мотором и автоматической коробкой передач, которые зарекомендовали себя как выносливые и неприхотливые.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В России введут более строгие правила медосвидетельствования водителей на опьянение с 2027 года — Минздрав сегодня в 3:54

Россиян ждёт жёсткая проверка на алкоголь и наркотики: дату перенесли, но сюрпризы остались

Новые правила проверки на опьянение в России вступят в силу позже, чем ожидалось. Что изменится для водителей в 2025 и 2027 годах?

Читать полностью » Как продлить срок службы сцепления: советы от специалистов по ремонту автомобилей вчера в 23:10

Водительские ошибки, которые сжигают сцепление: что вы упускаете

Узнайте, какие ошибки начинающих водителей приводят к быстрому износу сцепления и дорогостоящему ремонту. Советы от экспертов помогут избежать распространенных проблем.

Читать полностью » Как неправильное обслуживание автомобиля влияет на его долговечность: данные от специалистов вчера в 22:52

Невидимые враги вашего автомобиля: привычки, которые убивают машину

Узнайте, какие привычки водителей могут сократить срок службы автомобиля. Инспектор ГАИ раскрыл самые вредные ошибки, которые совершают автовладельцы каждый день.

Читать полностью » Автомеханик рассказал о рисках для двигателя при низком уровне топлива вчера в 22:40

Опасная игра: почему езда на пустом баке убивает двигатель

Узнайте, как правильно поступить, если загорелась лампочка низкого уровня топлива. Моторист делится советами по безопасной эксплуатации автомобиля и уходу за двигателем.

Читать полностью » БелАЗ отправил на испытания первый экскаватор собственной разработки BX20012 вчера в 20:41

Из рекордов в новаторство: чем поразил первый экскаватор БелАЗа

БелАЗ представил первый экскаватор BX20012: 214 тонн массы, 12-кубовый ковш и «умная» начинка. Но не только техника делает бренд популярным.

Читать полностью » Эксперт Avito Гаджи Курбанов рассказал, как толщиномер помогает выявить аварийное прошлое авто вчера в 19:35

Рентген для машины: как один маленький прибор раскрывает тайны больших аварий

Идеальная краска не всегда знак честного продавца. Узнайте, как толщина ЛКП помогает раскрыть тайную историю автомобиля и выбрать машину без подвоха.

Читать полностью » Дагестан вышел из вчера в 18:29

Еще вчера лидировал по мошенничеству, а сегодня уже "желтый": как Дагестану удалось изменить статус по ОСАГО

Дагестан вышел из "красной" зоны по ОСАГО. Теперь в списке проблемных регионов остались только два, и один из них — Ингушетия.

Читать полностью » Автостат: импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию вырос на 111% с начала 2025 года вчера в 17:26

Южнокорейский автопоток в Россию вырос вдвое: кто занял место в топе, а кто удивил больше всего

Импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию вырос вдвое. Какие бренды и модели оказались в числе лидеров, и почему даже BMW попала в топ?

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи в ОАЭ нашли христианский крест VII века и подтвердили существование монастыря на Сир-Бани-Ясе
Авто и мото

Tesla подозревают в нарушении отчётности по ДТП с системой Full Self-Driving — NHTSA
Авто и мото

Автоэксперты назвали, какой тип мойки безопаснее для кузова автомобиля
Красота и здоровье

Ульяна Махова: комары в России могут переносить малярию, дирофиляриоз и вирусные инфекции
Питомцы

Ветеринары: даже домашняя кошка может заразиться глистами через блох или сырое мясо
Садоводство

Огурцы благодарят: простые методы для борьбы с пожелтением листьев
Дом

Приметы о пауках: когда их появление сулит деньги или хорошие новости
Еда

Как правильно подготовить грецкие орехи для салата Вальдорф
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru