Авто до 900 тысяч: какие модели живут дольше, чем обещает пробег

Купить сегодня достойный автомобиль за 900 тысяч рублей — задача непростая. Новую машину в этот бюджет уже не найти, поэтому остается только вторичный рынок. Но как понять, какие модели не станут "пылесосом для денег" и прослужат еще несколько лет без лишних вложений? Этим вопросом задался один из перекупщиков, поделившись своим опытом с порталом naavtotrasse.ru.

Chevrolet Cruze

Начнем с модели, которая уже успела завоевать популярность на российском рынке. Первый Cruze выгодно выделяется стильным дизайном, прочной конструкцией и доступными ценами на обслуживание. В рамках бюджета в 900 тысяч рублей можно найти автомобили 2012-2014 годов с пробегом до 150 тысяч километров. Чаще всего это версии с 1,6-литровым двигателем на "механике" или с автоматом. Несмотря на возраст, машина хорошо держится на ходу и подходит тем, кто ценит комфорт в сочетании с надежностью.

Lada Vesta

Если говорить о рациональном выборе, то отечественная Vesta выглядит вполне уверенным вариантом. Машина в кузове универсал 2016-2018 годов выпуска с пробегом до 100 тысяч километров сегодня доступна в хорошем состоянии в пределах указанной суммы. При этом можно быть уверенным, что еще несколько лет автомобиль прослужит без серьезных проблем. Единственный нюанс — отсутствие полноценного автомата, что может смутить часть покупателей.

Nissan Tiida

Внешне модель не поражает воображение, но стоит заглянуть внутрь — и мнение меняется. Просторный салон, высокий потолок и комфортная посадка делают Tiida удобной для ежедневных поездок. Агрегаты у этой машины крепкие, обслуживание не разорительное, а ресурс внушительный. В пределах 900 тысяч рублей можно найти автомобили 2009-2012 годов выпуска с пробегом до 200 тысяч километров, которые при этом остаются в достойном техническом состоянии.

Renault Sandero

Скромный "бюджетник", который при ближайшем рассмотрении оказывается куда практичнее, чем кажется. За те же деньги стоит присмотреться к версии Stepway с увеличенным дорожным просветом — это позволит чувствовать себя увереннее на российских дорогах. За 900 тысяч рублей реально найти экземпляры 2015-2016 годов с пробегом до 150 тысяч километров. Да, чаще всего это будут машины на "механике", но в обслуживании они максимально экономичны.

Skoda Rapid

Завершает список лифтбек, который часто недооценивают. Rapid отличается вместительным багажником и уровнем комфорта, заметно превосходящим ожидания от бюджетного класса. На вторичке за 900 тысяч можно подобрать варианты 2013-2016 годов выпуска с пробегом от 120 до 170 тысяч километров. Чаще всего это версии с 1,6-литровым бензиновым мотором и автоматической коробкой передач, которые зарекомендовали себя как выносливые и неприхотливые.