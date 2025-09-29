Купил авто — остался без всего: какие машины пугают ценой даже с пробегом

Рынок подержанных автомобилей в России всегда считался одним из самых динамичных. Ограниченные поставки новых машин, рост цен и высокая востребованность премиального сегмента привели к тому, что стоимость некоторых моделей с пробегом порой сравнима с ценой элитной недвижимости. Эксперты сервиса "Селект", который специализируется на продаже машин у проверенных дилеров, проанализировали предложения 2025 года и назвали самые дорогие и самые доступные автомобили с пробегом.

Самые дорогие модели массового сегмента

Абсолютным лидером по цене стал Mercedes-AMG G-класс. Средняя стоимость внедорожника составила 23,9 миллиона рублей. Даже в сегменте премиальных автомобилей это выглядит впечатляюще.

На втором месте оказался базовый Mercedes-Benz G-класс — его предлагали в среднем за 14,59 миллиона рублей. Третью строчку занял Lexus LX, оценённый в 11 миллионов рублей.

Следом расположились RAM 1500 (10,59 млн) и Mercedes-Benz V-класс (9,6 млн). В десятку дорогих также вошли BMW X7, Mercedes-Benz GLS-класс, Land Rover Range Rover, Audi Q8 и Mercedes-Benz GLE Coupe.

Редкие и штучные предложения

Помимо серийных машин, в каталогах встречались и уникальные экземпляры. Здесь цены поражают воображение: Bugatti Chiron выставляли за 360 миллионов рублей, Mercedes-Maybach S-класс за 120 миллионов, Lamborghini Revuelto за 99 миллионов. Rolls-Royce Ghost стоил около 94,7 миллиона, а Mercedes-Maybach G-класс предлагали почти за 90 миллионов.

"Исследование выявило самые дорогие и самые доступные подержанные машины в России", — отметили специалисты Авито Авто.

Самые доступные варианты

На другом полюсе оказались автомобили, стоимость которых не превысила 900 тысяч рублей. Среди них — Chevrolet Niva (800 тысяч), Chevrolet Cruze и Opel Astra (по 849 тысяч), Nissan Almera (850 тысяч) и Lada Granta (860 тысяч). Эти модели востребованы благодаря простоте обслуживания, доступным запчастям и привычной конструкции.

Сравнение цен

Модель Средняя цена, млн руб. Mercedes-AMG G-класс 23,9 Mercedes-Benz G-класс 14,59 Lexus LX 11 RAM 1500 10,59 Mercedes-Benz V-класс 9,6 BMW X7 9,397 Mercedes-Benz GLS 8,1 Land Rover Range Rover 7,79 Audi Q8 7,355 Mercedes-Benz GLE Coupe 7,348 Chevrolet Niva 0,8 Lada Granta 0,86

Советы шаг за шагом

Перед покупкой изучите предложения на агрегаторах вроде "Авито Авто" или "Селект". Проверьте историю автомобиля через онлайн-сервисы. Обратите внимание на стоимость страховки КАСКО и ОСАГО для выбранной модели. Заранее уточните цены на расходники: шины, тормозные колодки, масла. При покупке премиум-авто воспользуйтесь услугой независимой диагностики.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать проверку VIN → риск купить битый автомобиль → проверка в "Автотеке".

Экономить на страховке → финансовые потери при ДТП → КАСКО для дорогих моделей.

Брать редкую модель без сервиса в регионе → долгий ремонт → выбор популярных марок с развитой сетью дилеров.

А что если…

А что если вложить деньги в подержанный премиальный автомобиль, а не в новый среднего класса? Владелец получит престиж, но столкнётся с дорогим обслуживанием и быстрой потерей стоимости при перепродаже. В то же время новые авто обеспечивают гарантию и современные системы безопасности.

Плюсы и минусы

Плюсы подержанных премиум-авто Минусы Престиж и комфорт Дорогие запчасти Богатое оснащение Высокий налог и страховка Возможность купить редкий экземпляр Потеря стоимости при перепродаже

FAQ

Как выбрать подержанный автомобиль?

Ориентируйтесь на историю эксплуатации, доступность сервиса и реальную стоимость владения, включая страховку и обслуживание.

Сколько стоит обслуживание премиальных авто?

ТО у официальных дилеров может достигать сотен тысяч рублей, особенно для моделей вроде Mercedes-AMG или Range Rover.

Что лучше: новый бюджетный автомобиль или подержанный премиум?

Если важны статус и комфорт — премиум. Если практичность и экономия — новый бюджетный вариант.

Мифы и правда

Миф: "Премиум-авто с пробегом всегда в идеальном состоянии".

Правда: многие владельцы продают их из-за дорогого ремонта.

Миф: "Бюджетные машины быстро ломаются".

Правда: при регулярном уходе Lada Granta или Chevrolet Niva служат долгие годы.

Миф: "Редкие авто выгоднее держать как инвестицию".

Правда: ликвидность таких машин низкая, перепродать их трудно.

3 интересных факта

• В России чаще всего ищут подержанные кроссоверы.

• Самым популярным цветом остаётся белый.

• Даже среди дорогих моделей быстрее всего продаются внедорожники.

Исторический контекст