Audi Q8
Audi Q8
© commons.wikimedia.org by Vauxford is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:59

Купил авто — остался без всего: какие машины пугают ценой даже с пробегом

Аналитики Авито назвали самые дорогие и доступные подержанные автомобили 2025 года

Рынок подержанных автомобилей в России всегда считался одним из самых динамичных. Ограниченные поставки новых машин, рост цен и высокая востребованность премиального сегмента привели к тому, что стоимость некоторых моделей с пробегом порой сравнима с ценой элитной недвижимости. Эксперты сервиса "Селект", который специализируется на продаже машин у проверенных дилеров, проанализировали предложения 2025 года и назвали самые дорогие и самые доступные автомобили с пробегом.

Самые дорогие модели массового сегмента

Абсолютным лидером по цене стал Mercedes-AMG G-класс. Средняя стоимость внедорожника составила 23,9 миллиона рублей. Даже в сегменте премиальных автомобилей это выглядит впечатляюще.

На втором месте оказался базовый Mercedes-Benz G-класс — его предлагали в среднем за 14,59 миллиона рублей. Третью строчку занял Lexus LX, оценённый в 11 миллионов рублей.

Следом расположились RAM 1500 (10,59 млн) и Mercedes-Benz V-класс (9,6 млн). В десятку дорогих также вошли BMW X7, Mercedes-Benz GLS-класс, Land Rover Range Rover, Audi Q8 и Mercedes-Benz GLE Coupe.

Редкие и штучные предложения

Помимо серийных машин, в каталогах встречались и уникальные экземпляры. Здесь цены поражают воображение: Bugatti Chiron выставляли за 360 миллионов рублей, Mercedes-Maybach S-класс за 120 миллионов, Lamborghini Revuelto за 99 миллионов. Rolls-Royce Ghost стоил около 94,7 миллиона, а Mercedes-Maybach G-класс предлагали почти за 90 миллионов.

"Исследование выявило самые дорогие и самые доступные подержанные машины в России", — отметили специалисты Авито Авто.

Самые доступные варианты

На другом полюсе оказались автомобили, стоимость которых не превысила 900 тысяч рублей. Среди них — Chevrolet Niva (800 тысяч), Chevrolet Cruze и Opel Astra (по 849 тысяч), Nissan Almera (850 тысяч) и Lada Granta (860 тысяч). Эти модели востребованы благодаря простоте обслуживания, доступным запчастям и привычной конструкции.

Сравнение цен

Модель Средняя цена, млн руб.
Mercedes-AMG G-класс 23,9
Mercedes-Benz G-класс 14,59
Lexus LX 11
RAM 1500 10,59
Mercedes-Benz V-класс 9,6
BMW X7 9,397
Mercedes-Benz GLS 8,1
Land Rover Range Rover 7,79
Audi Q8 7,355
Mercedes-Benz GLE Coupe 7,348
Chevrolet Niva 0,8
Lada Granta 0,86

Советы шаг за шагом

  1. Перед покупкой изучите предложения на агрегаторах вроде "Авито Авто" или "Селект".

  2. Проверьте историю автомобиля через онлайн-сервисы.

  3. Обратите внимание на стоимость страховки КАСКО и ОСАГО для выбранной модели.

  4. Заранее уточните цены на расходники: шины, тормозные колодки, масла.

  5. При покупке премиум-авто воспользуйтесь услугой независимой диагностики.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать проверку VIN → риск купить битый автомобиль → проверка в "Автотеке".

  • Экономить на страховке → финансовые потери при ДТП → КАСКО для дорогих моделей.

  • Брать редкую модель без сервиса в регионе → долгий ремонт → выбор популярных марок с развитой сетью дилеров.

А что если…

А что если вложить деньги в подержанный премиальный автомобиль, а не в новый среднего класса? Владелец получит престиж, но столкнётся с дорогим обслуживанием и быстрой потерей стоимости при перепродаже. В то же время новые авто обеспечивают гарантию и современные системы безопасности.

Плюсы и минусы

Плюсы подержанных премиум-авто Минусы
Престиж и комфорт Дорогие запчасти
Богатое оснащение Высокий налог и страховка
Возможность купить редкий экземпляр Потеря стоимости при перепродаже

FAQ

Как выбрать подержанный автомобиль?
Ориентируйтесь на историю эксплуатации, доступность сервиса и реальную стоимость владения, включая страховку и обслуживание.

Сколько стоит обслуживание премиальных авто?
ТО у официальных дилеров может достигать сотен тысяч рублей, особенно для моделей вроде Mercedes-AMG или Range Rover.

Что лучше: новый бюджетный автомобиль или подержанный премиум?
Если важны статус и комфорт — премиум. Если практичность и экономия — новый бюджетный вариант.

Мифы и правда

  • Миф: "Премиум-авто с пробегом всегда в идеальном состоянии".
    Правда: многие владельцы продают их из-за дорогого ремонта.

  • Миф: "Бюджетные машины быстро ломаются".
    Правда: при регулярном уходе Lada Granta или Chevrolet Niva служат долгие годы.

  • Миф: "Редкие авто выгоднее держать как инвестицию".
    Правда: ликвидность таких машин низкая, перепродать их трудно.

3 интересных факта

• В России чаще всего ищут подержанные кроссоверы.
• Самым популярным цветом остаётся белый.
• Даже среди дорогих моделей быстрее всего продаются внедорожники.

Исторический контекст

  1. В 90-е годы рынок подержанных машин был насыщен "праворульными" автомобилями из Японии.

  2. В 2000-х ввоз начали ограничивать пошлинами, и популярность сместилась к европейским маркам.

  3. Сегодня основной сегмент составляют кроссоверы и внедорожники, а премиум-сегмент растёт благодаря спросу на статусные модели.

