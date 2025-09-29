Купил авто — остался без всего: какие машины пугают ценой даже с пробегом
Рынок подержанных автомобилей в России всегда считался одним из самых динамичных. Ограниченные поставки новых машин, рост цен и высокая востребованность премиального сегмента привели к тому, что стоимость некоторых моделей с пробегом порой сравнима с ценой элитной недвижимости. Эксперты сервиса "Селект", который специализируется на продаже машин у проверенных дилеров, проанализировали предложения 2025 года и назвали самые дорогие и самые доступные автомобили с пробегом.
Самые дорогие модели массового сегмента
Абсолютным лидером по цене стал Mercedes-AMG G-класс. Средняя стоимость внедорожника составила 23,9 миллиона рублей. Даже в сегменте премиальных автомобилей это выглядит впечатляюще.
На втором месте оказался базовый Mercedes-Benz G-класс — его предлагали в среднем за 14,59 миллиона рублей. Третью строчку занял Lexus LX, оценённый в 11 миллионов рублей.
Следом расположились RAM 1500 (10,59 млн) и Mercedes-Benz V-класс (9,6 млн). В десятку дорогих также вошли BMW X7, Mercedes-Benz GLS-класс, Land Rover Range Rover, Audi Q8 и Mercedes-Benz GLE Coupe.
Редкие и штучные предложения
Помимо серийных машин, в каталогах встречались и уникальные экземпляры. Здесь цены поражают воображение: Bugatti Chiron выставляли за 360 миллионов рублей, Mercedes-Maybach S-класс за 120 миллионов, Lamborghini Revuelto за 99 миллионов. Rolls-Royce Ghost стоил около 94,7 миллиона, а Mercedes-Maybach G-класс предлагали почти за 90 миллионов.
"Исследование выявило самые дорогие и самые доступные подержанные машины в России", — отметили специалисты Авито Авто.
Самые доступные варианты
На другом полюсе оказались автомобили, стоимость которых не превысила 900 тысяч рублей. Среди них — Chevrolet Niva (800 тысяч), Chevrolet Cruze и Opel Astra (по 849 тысяч), Nissan Almera (850 тысяч) и Lada Granta (860 тысяч). Эти модели востребованы благодаря простоте обслуживания, доступным запчастям и привычной конструкции.
Сравнение цен
|Модель
|Средняя цена, млн руб.
|Mercedes-AMG G-класс
|23,9
|Mercedes-Benz G-класс
|14,59
|Lexus LX
|11
|RAM 1500
|10,59
|Mercedes-Benz V-класс
|9,6
|BMW X7
|9,397
|Mercedes-Benz GLS
|8,1
|Land Rover Range Rover
|7,79
|Audi Q8
|7,355
|Mercedes-Benz GLE Coupe
|7,348
|Chevrolet Niva
|0,8
|Lada Granta
|0,86
Советы шаг за шагом
-
Перед покупкой изучите предложения на агрегаторах вроде "Авито Авто" или "Селект".
-
Проверьте историю автомобиля через онлайн-сервисы.
-
Обратите внимание на стоимость страховки КАСКО и ОСАГО для выбранной модели.
-
Заранее уточните цены на расходники: шины, тормозные колодки, масла.
-
При покупке премиум-авто воспользуйтесь услугой независимой диагностики.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать проверку VIN → риск купить битый автомобиль → проверка в "Автотеке".
-
Экономить на страховке → финансовые потери при ДТП → КАСКО для дорогих моделей.
-
Брать редкую модель без сервиса в регионе → долгий ремонт → выбор популярных марок с развитой сетью дилеров.
А что если…
А что если вложить деньги в подержанный премиальный автомобиль, а не в новый среднего класса? Владелец получит престиж, но столкнётся с дорогим обслуживанием и быстрой потерей стоимости при перепродаже. В то же время новые авто обеспечивают гарантию и современные системы безопасности.
Плюсы и минусы
|Плюсы подержанных премиум-авто
|Минусы
|Престиж и комфорт
|Дорогие запчасти
|Богатое оснащение
|Высокий налог и страховка
|Возможность купить редкий экземпляр
|Потеря стоимости при перепродаже
FAQ
Как выбрать подержанный автомобиль?
Ориентируйтесь на историю эксплуатации, доступность сервиса и реальную стоимость владения, включая страховку и обслуживание.
Сколько стоит обслуживание премиальных авто?
ТО у официальных дилеров может достигать сотен тысяч рублей, особенно для моделей вроде Mercedes-AMG или Range Rover.
Что лучше: новый бюджетный автомобиль или подержанный премиум?
Если важны статус и комфорт — премиум. Если практичность и экономия — новый бюджетный вариант.
Мифы и правда
-
Миф: "Премиум-авто с пробегом всегда в идеальном состоянии".
Правда: многие владельцы продают их из-за дорогого ремонта.
-
Миф: "Бюджетные машины быстро ломаются".
Правда: при регулярном уходе Lada Granta или Chevrolet Niva служат долгие годы.
-
Миф: "Редкие авто выгоднее держать как инвестицию".
Правда: ликвидность таких машин низкая, перепродать их трудно.
3 интересных факта
• В России чаще всего ищут подержанные кроссоверы.
• Самым популярным цветом остаётся белый.
• Даже среди дорогих моделей быстрее всего продаются внедорожники.
Исторический контекст
-
В 90-е годы рынок подержанных машин был насыщен "праворульными" автомобилями из Японии.
-
В 2000-х ввоз начали ограничивать пошлинами, и популярность сместилась к европейским маркам.
-
Сегодня основной сегмент составляют кроссоверы и внедорожники, а премиум-сегмент растёт благодаря спросу на статусные модели.
