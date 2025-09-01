Машины, которые удивят за 1,2 миллиона: вторичка открывает неожиданные варианты

Сегодня рынок подержанных автомобилей в России стал единственным реальным вариантом для тех, кто располагает суммой в районе 1,2 миллиона рублей. Новую машину за такие деньги приобрести уже невозможно, зато на вторичке можно подобрать достойные варианты, которые порадуют не только ценой, но и доступностью обслуживания. Автомеханики выделили несколько практичных моделей, подходящих под эти условия.

Ford Mondeo

Эта модель по праву считается одной из самых удачных в своем классе. Многие ценят ее за сбалансированное сочетание дизайна, удобного салона и технической надежности. Четвертое поколение Mondeo, выпускавшееся в 2012–2014 годах, до сих пор встречается в хорошем состоянии и с умеренным пробегом. За 1,2 миллиона реально найти экземпляры в неплохой комплектации, с моторами, которые не доставляют владельцам серьезных проблем. Для тех, кто ищет комфортный и солидный седан за разумные деньги, этот вариант выглядит очень привлекательно.

Chevrolet Cruze

Один из самых популярных автомобилей на вторичном рынке — это Chevrolet Cruze. Несмотря на то, что по некоторым характеристикам он уступает конкурентам, в народе машину любят за надежность и дешевизну эксплуатации. Наиболее интересны версии после рестайлинга 2013-2015 годов, хотя в пределах бюджета можно найти и экземпляры второй генерации. Cruze редко разочаровывает своих владельцев: это крепкий середняк, подходящий для ежедневных поездок и дальних путешествий.

Hyundai Solaris

Когда речь заходит о доступных машинах с простым и понятным обслуживанием, трудно обойти стороной Hyundai Solaris. За обозначенную сумму можно подобрать автомобили второго поколения в дорестайлинговом исполнении 2018-2019 годов. Они отличаются свежестью, часто имеют пробег до 150 тысяч километров и еще не требуют серьезных вложений. Solaris удобен для города, достаточно экономичен и в то же время сохраняет привлекательный внешний вид даже спустя годы.

Nissan Qashqai

Тем, кто мечтает о кроссовере, тоже стоит присмотреться к рынку подержанных машин. В пределах 1,2 миллиона рублей можно найти Nissan Qashqai 2012-2014 годов выпуска. Обычно это версии с передним приводом и средними комплектациями, что делает покупку еще более доступной. При пробеге около 150-180 тысяч километров Qashqai демонстрирует хорошую выносливость, а ремонт и расходники не становятся непосильной нагрузкой на кошелек. Этот вариант интересен тем, кто хочет сочетания практичности и универсальности.

Renault Sandero

Хотя многие считают Sandero слишком простым, на практике он оказывается очень разумным выбором. Нередко покупатели осознанно предпочитают надежность и экономичность этой модели более "навороченным" машинам. За 1,2 миллиона можно найти экземпляры 2018-2019 годов, которые порадуют увеличенным дорожным просветом, простотой конструкции и минимальными затратами на содержание. Sandero — это пример автомобиля, который справляется со своей задачей без излишних амбиций, но при этом не разоряет владельца.