Как выбрать машину за 2 млн, чтобы потом не отдавать ещё миллион на ремонт

Можно ли сегодня найти автомобиль с пробегом, который не потребует вложений? В эпоху, когда цены на подержанные машины сравнивают с недвижимостью, вопрос звучит особенно остро. 2 миллиона рублей — именно такая сумма сегодня нередко требуется для покупки достойного авто, пробег которого не превышает 100 тысяч километров. Но что реально выбрать за эти деньги в России, чтобы ездить спокойно и не переживать за ремонт? Ответ на этот вопрос дал один из крупных дилеров.

Toyota Camry

Начнём с седана, имя которого давно стало символом надежности. Camry остаётся одним из самых востребованных вариантов в бизнес-классе. В пределах 2 млн рублей можно найти экземпляры 2015-2017 годов с пробегом до 150 тысяч километров. Машина отличается солидным дизайном, хорошей "начинкой" и ресурсной технической частью. Но есть нюанс: рынок перенасыщен сомнительными предложениями, поэтому придётся тщательно фильтровать объявления и проявить терпение.

Skoda Octavia

Одна из самых популярных моделей на вторичке. Цена на Octavia действительно завышена, и во многом это следствие высокого спроса. Но спрос есть не на пустом месте: автомобиль надёжен, удобен и оснащён по уровню, который иногда сопоставим с машинами классом выше. В пределах указанного бюджета можно найти варианты 2017-2020 годов в разных модификациях. Фактически это один из лучших вариантов в C-классе для тех, кто ценит баланс качества и стоимости обслуживания.

Kia K5 и Kia Optima

Если рассматривать альтернативу Camry, стоит обратить внимание на Kia K5 или её предшественницу Optima. За 2 млн рублей реально приобрести машину 2017-2020 годов выпуска с пробегом до 150 тысяч километров. Эти модели отличаются эффектным дизайном, достойным уровнем комфорта и надёжностью. У Optima и K5 удачная репутация в России: они занимают нишу между массовыми и премиальными авто, что делает их привлекательными для покупателей, ищущих стильный, но при этом практичный седан.

Renault Arkana

На первый взгляд 2 миллиона за Arkana кажутся завышенными. Однако это кросс-купе выделяется современным дизайном, отличным ресурсом и технологичностью. Важно то, что за такую сумму можно найти машины последних лет выпуска с минимальным пробегом (40-60 тысяч километров) и в максимальной комплектации. По сути, речь идёт о почти новом автомобиле, что сильно повышает ценность сделки.

Volkswagen Passat

Passat восьмого поколения — ещё один вариант для тех, кто ищет комфорт и статус. На российском рынке в рамках 2 млн рублей доступны экземпляры 2016-2019 годов. Дилеры отмечают, что эта модель выгодно отличается технической надёжностью и оснащением. Кроме того, Passat часто воспринимается как альтернатива премиальным седанам, но без столь высоких расходов на обслуживание.