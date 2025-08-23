Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Citroën C4 CN China 2016-04-11
Citroën C4 CN China 2016-04-11
© commons.wikimedia.org by Navigator84 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:29

Эти подержанные машины переживут даже дорогие новинки: проверенные варианты до 600 тысяч

Эксперты назвали пять надёжных автомобилей до 600 тысяч рублей

Казалось бы, за 600 тысяч рублей сегодня трудно найти надежный автомобиль. Но на самом деле это не так: на вторичном рынке есть несколько моделей, которые способны служить без серьезных проблем и крупных вложений долгие годы. Их выбирают практичные автовладельцы, которые ценят простоту в обслуживании и доступность запчастей.

Опытный моторист в интервью порталу naavtotrasse.ru отметил пять моделей, на которые стоит обратить внимание. И хотя многие автолюбители скептически относятся к французским машинам или бюджетным версиям популярных брендов, именно эти автомобили способны приятно удивить владельцев.

Citroën C4 — недооценённый француз

Французские машины часто обходят стороной, считая их капризными. Однако Citroën C4 ломает стереотипы. Это надежный, ресурсный и при этом недорогой вариант, особенно по сравнению с большинством одноклассников.
За 600 тысяч рублей реально найти C4 2010-2012 годов выпуска с умеренным пробегом. При выборе стоит остановиться на версиях с бензиновым мотором 1,6 литра и механической коробкой передач. Именно такая комбинация считается оптимальной по долговечности и стоимости содержания.

Renault Fluence — простор и комфорт

Если продолжать тему французов, Fluence первого поколения заслуживает особого упоминания. Да, его дизайн многим кажется скучным, но это компенсируется надежностью и достойной комплектацией.
За те же 600 тысяч можно приобрести Fluence 2011-2012 годов выпуска с бензиновым мотором 1,6 литра и "механикой". Модель радует простотой обслуживания и долговечностью, а также комфортным салоном, который выгодно выделяется среди конкурентов.

Hyundai Solaris — народный выбор

В условиях ограниченного бюджета сложно пройти мимо Hyundai Solaris первого поколения. Эта модель успела стать одной из самых популярных в России, получив репутацию выносливого и экономичного автомобиля.
Solaris ценят за современный дизайн, невысокие расходы на содержание и доступность деталей. На вторичном рынке встречаются машины 2010-2013 годов выпуска в хорошем состоянии. Именно такие варианты чаще всего советуют эксперты.

Chevrolet Aveo — практичный и экономичный

Среди бюджетных иномарок стоит выделить Chevrolet Aveo второго поколения. Автомобиль отличается интересным дизайном, небольшими затратами на содержание и высокой надежностью.
За указанный бюджет можно рассматривать модели 2011-2012 годов с механической коробкой передач и двигателем 1,4 литра. Даже с пробегом до 200 тысяч километров Aveo способен долго не требовать серьезного ремонта.

Nissan Almera — символ надежности

Простота, прочность и минимальные расходы — вот за что ценят Nissan Almera третьего поколения. Дизайн здесь не выделяется, а оснащение минимально, но зато автомобиль служит десятилетиями, не требуя больших вложений.
Мотористы отмечают, что это один из самых надежных вариантов в сегменте: владельцы годами ездят без серьезных проблем, ограничиваясь только плановым обслуживанием.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Водителям напомнили: любые доработки автомобиля требуют обязательной регистрации сегодня в 16:25

Почему громкая музыка в авто может закончиться не танцами, а снятием машины с учёта

Летом громкая музыка в авто может стоить не только 500 рублей штрафа, но и снятия машины с учёта. Почему акустика стала проблемой для водителей?

Читать полностью » Maserati MC12 Stradale установил ценовой рекорд — 5,2 млн долларов на торгах Broad Arrow сегодня в 15:21

Самый дорогой Maserati в истории: редчайший суперкар ушёл за рекордные миллионы

Maserati MC12 Stradale побил ценовой рекорд марки: уникальный суперкар 2005 года продан в Монтерее за 5,2 млн долларов.

Читать полностью » Эксперты: осенью в России чаще штрафуют за автобусные полосы, разметку и светофоры сегодня в 14:48

Осень приносит пробки и штрафы: какие нарушения водители совершают чаще всего

Аналитики зафиксировали: осенью число штрафов на дорогах растёт. Какие нарушения чаще всего совершают водители и пешеходы в этот период?

Читать полностью » Toyota Hilux стала самым продаваемым подержанным пикапом в России летом 2025 года сегодня в 14:16

Авто, которые не стареют: какой пикап возглавили рынок в России

Toyota Hilux возглавил рейтинг подержанных пикапов в России: продажи растут, меняется восприятие сегмента, а УАЗ пытается конкурировать с японцами.

Читать полностью » На выставке в Монтерее дебютировал концепт Lexus Sport с фирменными L-образными ДХО сегодня в 13:01

Раздельная оптика и буква L: что скрывает новый концепт Lexus

Lexus Sport Concept показали в Монтерее: купе с среднемоторной компоновкой, уникальной оптикой и новым языком дизайна бренда.

Читать полностью » Испытания твердотельных батарей помогут Subaru подготовить технологию для серийных авто сегодня в 12:01

Меньше отходов, больше ресурса: батареи Subaru обещают двойную выгоду

Subaru тестирует твердотельные батареи в промышленных роботах: ресурс 10 лет, меньше отходов и перспектива перехода в серийные авто.

Читать полностью » Производство автомобилей Solaris в России сократят до 6 тысяч в квартал сегодня в 11:01

Замки, кнопки и реле: детали, которые могут остановить выпуск Solaris

Производство Solaris в IV квартале могут снизить до 6 тыс. машин из-за дефицита деталей, хотя продажи модели в России выросли более чем вдвое.

Читать полностью » Soueast, дочерний бренд Chery, готовит кроссовер S06 с эксклюзивной модификацией для России сегодня в 10:01

Китайский бренд готовит сюрприз россиянам: Soueast S06 выйдет в РФ с особой версией

Компактный кроссовер Soueast S06 выйдет в России с передним и эксклюзивным полным приводом. Какие двигатели предложат покупателям?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Татьяна Лампа: 6 базовых упражнений для начинающих на ягодицы
Наука и технологии

В Польше у Свиноуйсьце нашли крупнейшее месторождение нефти и газа — Central European Petroleum
Дом

Опасность подделок бытовой химии: как защитить себя от аллергий и повреждений
Питомцы

В Новой Зеландии восстановили численность редкой птицы такахе после десятилетий охраны
Наука и технологии

Учёные UCLA объяснили механизм моргания и его роль в защите глаза
Еда

Лечо по-венгерски с мясом: пошаговый рецепт с салом и паприкой
Наука и технологии

NASA подключило Mars Reconnaissance Orbiter для изучения межзвёздного объекта с аномальной траекторией
Наука и технологии

Конгрессмен Майк Тернер предупредил об угрозе ядерного противоспутникового оружия России
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru