За 750 тысяч — не шутка: какие машины служат дольше, чем новинки

Автомобиль за цену недорогой квартиры — сегодня это уже не шутка. Российский рынок новых машин превратился в испытание для кошелька: модели массового сегмента стоят почти как недвижимость. Неудивительно, что все больше автолюбителей обращаются к "вторичке". Именно там, в диапазоне до 750 тысяч рублей, можно найти не только живые автомобили, но и вполне надежные варианты, которые прослужат не один год.

Renault Logan — символ практичности

Когда речь заходит о надежности, многие в первую очередь вспоминают именно эту модель. Renault Logan уже давно стал своеобразным символом неприхотливости. Простая, даже аскетичная в салоне, машина берет другим — прочностью конструкции и дешевым обслуживанием. Логично, что именно такси-компании активно использовали Logan, ведь его ресурс впечатляет. В пределах указанного бюджета реально найти "второе поколение" 2013-2015 годов, часто с умеренным пробегом и приличным состоянием.

Nissan Almera Classic — тихая надежность

У этой модели история интересная: когда-то спрос на Almera был высоким, но на вторичном рынке она встречается реже, чем кажется. Причина — владельцы не спешат продавать, ведь автомобиль зарекомендовал себя как достаточно надежный и экономичный. За 750 тысяч рублей можно найти машину 2009-2010 годов выпуска, которая, при должном уходе, проедет еще не одну сотню тысяч километров. Интересно, что именно Almera Classic в свое время входила в число самых продаваемых иномарок в России.

Chevrolet Cobalt — выбор прагматиков

Скромный внешний вид скрывает один из самых недооцененных автомобилей на рынке. Chevrolet Cobalt полюбился в первую очередь за выносливость. Не случайно его часто брали в такси: дешевые расходники, удобный салон и крепкая "начинка" делали его настоящим трудягой. К тому же у модели необычная компоновка приборной панели, которая выделяла Cobalt среди одноклассников. За 750 тысяч рублей реально найти экземпляр 2012-2015 годов.

Ford Fusion — редкий, но заслуживающий внимания

Вспомнить о Fusion стоит хотя бы из-за его удивительной надежности. Несмотря на то что на российском рынке он задержался недолго, до сих пор встречаются "живые" машины, которые проходят по полмиллиона километров без капитального ремонта. В рамках бюджета можно рассматривать рестайлинговые версии с пробегом до 150 тысяч км — отличный вариант для тех, кто хочет "долгоиграющий" автомобиль.

Skoda Fabia — европейский рационализм

Компактная и экономичная Fabia остается одним из самых практичных предложений в сегменте. Автомобиль рассчитан на большие пробеги и без особых проблем выдерживает 400-500 тысяч километров. Правда, к этому рубежу, как правило, начинают появляться первые вложения в ходовую часть. Но в остальном машина славится своей долговечностью. В пределах бюджета доступна Fabia 2009-2013 годов.