Никто не верит, а они ездят: какие машины за 500 тысяч не развалятся в первый год

Казалось бы, полмиллиона рублей — сумма, на которую сегодня сложно рассчитывать при покупке достойного автомобиля. Новые машины давно ушли в ценник "от миллиона", а кредит с высокими ставками кажется не самым разумным решением. Но перекупщики уверяют: и за 500 тысяч реально найти транспорт, который прослужит еще долгие годы и не будет вытягивать деньги на ремонты.

Lada Granta — главный "народный вариант"

За обозначенный бюджет реально взять Lada Granta 2017-2018 годов выпуска с пробегом до 100 тысяч километров. Конечно, комплектация будет самой простой, но в этом и плюс: минимум электроники — меньше шансов на поломки. Двигатели и подвеска у "Гранты" славятся своей выносливостью, а стоимость обслуживания остается на минимальном уровне.

Volkswagen Polo — надежность немецкой школы

Любимец таксопарков и частных водителей — Volkswagen Polo пятого поколения. За полмиллиона достанется автомобиль 2010-2012 годов с пробегом около 200 тысяч километров. Казалось бы, цифра немалая, но моторы и коробки у "Поло" отлично справляются даже после такого пробега. Дополнительный бонус — симпатичный дизайн и неплохой набор опций, что делает машину привлекательной даже сегодня.

Ford Focus II — "рабочая лошадка" с характером

Найти Ford Focus второго поколения в приличном состоянии за эти деньги непросто. Однако дорестайлинговые версии 2006-2008 годов с пробегом 250-300 тысяч километров все еще встречаются на рынке. Секрет их популярности — в мощных и надежных агрегатах, рассчитанных на огромный ресурс. Недаром эту модель многие эксперты называют одним из самых удачных "Фокусов" в истории марки.

Renault Sandero и Logan — два имени, одна сущность

Sandero первого поколения и Logan второй генерации — по сути, одна и та же техника, только в разных кузовах. Эти автомобили заслужили репутацию "неубиваемых". Их двигатели и подвеска спокойно выдерживают по 400-500 тысяч километров пробега. Да, оснащение здесь скромное, но зато такие машины прощают жесткую эксплуатацию и дороги сомнительного качества. Не случайно Renault Logan долгие годы считался "королем такси".

Chevrolet Aveo — недооцененный вариант

Chevrolet Aveo 2009-2013 годов выпуска — менее очевидный выбор на вторичке, но он вполне достоин внимания. Простая конструкция, недорогие запчасти и хороший запас прочности делают эту модель удобной для тех, кто не хочет тратить лишние деньги. К тому же на фоне более популярных конкурентов найти "живой" экземпляр с небольшим пробегом проще, ведь на них не было такого спроса.