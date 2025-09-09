Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:23

Подержанные авто рушат стереотипы: привычные фавориты внезапно обесценились

Цены на подержанные автомобили в России снизились на 6% за год — данные аналитиков

Сегмент рынка автомобилей с пробегом в России в последние месяцы заметно изменился: цены на многие популярные модели ощутимо просели, что стало неожиданностью для части покупателей и экспертов. По данным аналитиков, снижение в среднем составило почти 6% за год, а в ряде случаев падение оказалось двузначным.

Какие марки подешевели сильнее других

Сильнее всего пострадали автомобили бренда Renault. Их стоимость на вторичном рынке снизилась почти на 15%. Следом идут Hyundai, потерявшие более 12%, а также Kia, Ford и Skoda, чьи цены упали от 8,5% до 9%. Таким образом, машины, которые еще недавно пользовались высоким спросом, стали заметно доступнее.

Среди конкретных моделей особенно выделяется Toyota Camry, которая за год подешевела почти на 13%. Renault Logan потерял в цене более 11%, а Kia Sportage и Volkswagen Polo снизились примерно на 10-11%. Hyundai Solaris также стал доступнее — падение составило чуть более 10%.

Динамика в 2025 году

Если рассматривать ситуацию только за текущий год, то падение оказалось не таким резким — около 3,6%. Однако даже за это время выделяются бренды, показавшие более значительное снижение. Например, автомобили Renault в среднем потеряли почти 8%, Chevrolet — около 6,5%, Ford — чуть более 6%, Nissan — 5,6%, а Kia — примерно 4%.

Некоторые модели тоже ощутили заметное падение. Например, Renault Logan снова оказался в числе лидеров по удешевлению: с начала года он потерял почти 11%. Mitsubishi Lancer стал дешевле на 9%, Chevrolet Niva — на 7,5%, Toyota Camry и Ford Focus — примерно на 7%.

Что влияет на цены

Эксперты подчеркивают, что динамика средней цены зависит не только от удешевления конкретных моделей, но и от того, какие машины чаще появляются на рынке. Если в продаже становится больше доступных версий популярных автомобилей или бюджетных моделей определённой марки, это неминуемо снижает среднюю стоимость.

"Динамика средней цены зависит не только от изменения стоимости конкретной модели автомобиля, но и от изменения структуры рынка. Чем больше в продаже доступных версий определенной модели или бюджетных автомобилей конкретной марки, тем ниже и их средняя цена", — пояснили эксперты.

